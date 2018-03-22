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Более 40 фильмов будут показаны на Всероссийском фестивале архивного кино на Урале
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Более 40 фильмов будут показаны на Всероссийском фестивале архивного кино на Урале 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Более 40 работ из 36 регионов России будут показаны на первом Всероссийском фестивале архивных фильмов «Российский хронограф», который состоится в Екатеринбурге в апреле. Об этом в четверг ТАСС сообщили в управлении архивами Свердловской области.
"Завершился прием работ на участие в кинофестивале. В финал вышло 44 работы из 36 регионов России. Большая часть фильмов охватывает период Великой Отечественной войны, есть картины об истории улиц, городов и даже целых регионов, а также о Первой мировой войне и повествующие о работе архивных служб", — сказали в управлении.
Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы фестиваля, а для специалистов по архивному делу будут организованы отраслевые секции. «В частности, запланирован практикум по созданию сценария для фильма на архивную тему, а для школьников пройдет секция „История моей семьи в истории России“, — отметили в управлении.
Гостями кинофестиваля станет делегация архивистов КНР. „В рамках соглашения о сотрудничестве с архивами Свердловской области в Екатеринбург приедут представители Архивной службы провинции Хэйлунцзян. Будет работать выставка архивных документов об истории сотрудничества России и Китая“, — добавили в управлении.
Всероссийский фестиваль архивных фильмов „Российский хронограф“ состоится 25-27 апреля в Екатеринбурге в рамках празднования 100-летия архивной службы России. Мероприятие пройдет на двух площадках — в мультимедийном историческом парке „Россия — моя история“ и в Уральском государственном экономическом университете.
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