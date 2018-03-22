В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет XXI фестиваль нового итальянского кино

В программу фестиваля вошло 14 работ в разных жанрах, многие из кинокартин сняты режиссерами-дебютантами, при этом все ленты получили премии зрительских симпатий на фестивале N. I. C. E. в США и Флоренции.

4 апреля в 20:00 в киноцентре «Октябрь» фестиваль откроет комедия «Дуэль Сомелье» Николаса Каррераса о сомелье Чарли, потерявшем на время обоняние и поэтому оставшемся без работы. Когда обоняние к нему возвращается, он во что бы то ни стало пытается восстановить свою репутацию. Гости открытия фестиваля ‒ директор фестиваля N. I. C. E Вивиана дель Бьянко, продюсер фильма «Дуэль сомелье» Лино Пуйя и сомелье Чарли Артураола, исполнивший в комедии главную роль.

Ряд фильмов, вошедших в программу фестиваля, представят их режиссеры. В Москву приедут Фабио Молло («Светлое будущее»), Даниеле ди Стефано («Защитник»), Аннарита Замбрано («После войны»). Также в программу фестиваля вошли киноленты «Дети ночи» Андреа де Сика, «Оффлайн» Эмануэлы Маскерини, «Ткань сновидений» Джанфранко Кабидду, «Дай себе волю» Франческо Амато , «Случайные друзья» Франческо Бруни, «В битве за любовь» Пьерфранческо Дилиберто и комедия «Не твое тело» Симоне Годано, уже шедшая в российском прокате. В программе фестиваля есть две документальные картины. «Кастро» Паоло Чивати рассказывает о жизни бездомных в столице Италии. «Первая попытка» Энци Негрони повествует о заключенных, отобранных в состав команды по регби.

Площадками фестиваля станут киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «КАРО 7 Атриум». Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.