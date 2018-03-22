В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет XXI фестиваль нового итальянского кино 

В программу фестиваля вошло 14 работ в разных жанрах, многие из кинокартин сняты режиссерами-дебютантами, при этом все ленты получили премии зрительских симпатий на фестивале N. I. C. E. в США и Флоренции.
4 апреля в 20:00 в киноцентре «Октябрь» фестиваль откроет комедия «Дуэль Сомелье» Николаса Каррераса о сомелье Чарли, потерявшем на время обоняние и поэтому оставшемся без работы. Когда обоняние к нему возвращается, он во что бы то ни стало пытается восстановить свою репутацию. Гости открытия фестиваля ‒ директор фестиваля N. I. C. E Вивиана дель Бьянко, продюсер фильма «Дуэль сомелье» Лино Пуйя и сомелье Чарли Артураола, исполнивший в комедии главную роль.
Ряд фильмов, вошедших в программу фестиваля, представят их режиссеры. В Москву приедут Фабио Молло («Светлое будущее»), Даниеле ди Стефано («Защитник»), Аннарита Замбрано («После войны»). Также в программу фестиваля вошли киноленты «Дети ночи» Андреа де Сика, «Оффлайн» Эмануэлы Маскерини, «Ткань сновидений» Джанфранко Кабидду, «Дай себе волю» Франческо Амато, «Случайные друзья» Франческо Бруни, «В битве за любовь» Пьерфранческо Дилиберто и комедия «Не твое тело» Симоне Годано, уже шедшая в российском прокате. В программе фестиваля есть две документальные картины. «Кастро» Паоло Чивати рассказывает о жизни бездомных в столице Италии. «Первая попытка» Энци Негрони повествует о заключенных, отобранных в состав команды по регби.
Площадками фестиваля станут киноцентр «Октябрь» и кинотеатр «КАРО 7 Атриум». Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.