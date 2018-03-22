С 24 по 29 марта в сети «Москино» пройдет фестиваль студенческих фильмов

Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В программе коротких комедий заявлены фильмы, рассказывающие истории о лекарстве от любви («Новый препарат»), жизни без секса («Без секса») и жертвах ради красоты («Лодыжка»). В «1+1» покажут картины, героями которых станут домовой («Сосед»), стендап-комик («Раздевайся, сладкий») и потомки донских казаков («Сказ о том, как два казака страну поднимали»), а в программе «Фильмы-портреты» соединят игровой и документальный короткий метр. Для маленьких гостей студенты приготовили программу «Короткие фильмы для детей».

Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Расписание показов и регистрация — по ссылке.

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