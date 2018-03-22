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С 24 по 29 марта в сети «Москино» пройдет фестиваль студенческих фильмов
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С 24 по 29 марта в сети «Москино» пройдет фестиваль студенческих фильмов 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В программе коротких комедий заявлены фильмы, рассказывающие истории о лекарстве от любви («Новый препарат»), жизни без секса («Без секса») и жертвах ради красоты («Лодыжка»). В «1+1» покажут картины, героями которых станут домовой («Сосед»), стендап-комик («Раздевайся, сладкий») и потомки донских казаков («Сказ о том, как два казака страну поднимали»), а в программе «Фильмы-портреты» соединят игровой и документальный короткий метр. Для маленьких гостей студенты приготовили программу «Короткие фильмы для детей».
В лентах молодых режиссеров снялись и известные актеры: Татьяна Арнтгольц — в «Монахе», Виктор Сухоруков — в «Электрическом стуле», Александр Панкратов-Черный — в «Карамазовых». Их можно будет увидеть в программе «Звезды кино в короткометражках».
Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Расписание показов и регистрация — по ссылке.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение С 24 по 29 марта в сети «Москино» пройдет фестиваль студенческих фильмов появились сначала на Москва Меняется.
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