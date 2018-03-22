Портрет российского кинозрителя (2018)

«Фонд кино» представил результаты нового исследования аудитории российских кинотеатров, проведенного совместно с ВЦИОМ

Форма исследования — личные интервью с посетителями кинотеатров. Всего было опрошено 8 377 кинозрителей основных кинотеатров в крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Челябинске и Красноярске. Опрос проводился в четыре волны с декабря 2017 по февраль 2018 года.

В ходе исследования выяснилось: аудитория кинотеатров расширилась за счет зрителей старше 35 лет, повзрослела в целом и стала чаще ходить в кино. Как следствие — рост посещаемости в 2017 году.

Среднестатистическому зрителю — 30 лет, а не 29, как было в прошлом году. Он ходит в кино 1-2 раза в месяц, и за последний год посмотрел в кино в среднем 15 фильмов. В аудитории кинотеатров в целом преобладают люди в возрасте 25-34 лет (31%). Аудитория посетителей от 18 до 24 лет несколько меньше — 24%, но как раз она и составляет ядро киноаудитории — посещает кинотеатры 1-2 раза в месяц и чаще. За 2017 год доля ядра (18-24 года) в общей структуре аудитории сократилась на 3% на фоне существенного роста доли зрителей старше 35 лет: зрители в возрасте 35— 44 года составляют 20% аудитории (годом ранее -15%), доля зрителей 45-59 лет — 10% (годом ранее — 7%). Доля подростков 14-17 лет составляет лишь 13% аудитории (-2% к показателю прошлого года).

Поход в кино стал еще более тщательно спланированным, чем годом раньше: выросла доля тех, кто как минимум за день до сеанса уже знает, что смотреть. Это касается «неновогоднего» зрителя. Зрители в новогодний период, напротив, стали более спонтанными и чаще выбирали фильм прямо в кинотеатре. 68% кинозрителей выбирают фильм более, чем за день до сеанса. Лишь 17% киноаудитории определяется с фильмом непосредственно в кинотеатре. 77% зрителей при выборе фильма интересуются дополнительными материалами.

35% кинозрителей приходят в кино вместе со своей второй половиной (+2% к показателю прошлого года). Наибольший рост произошел в категории похода в кино в составе родители/дети: с 21% до 29%. Доля зрителей, пришедших в кино в компании друзей, сократилась с 29% до 25%. Каждый четвертый посетитель кинотеатра (27%) стал ходить в кино чаще, чем год назад. При этом 55% аудитории ходили в кино с той же частотой.

Практически каждый второй зритель (46%) в прошлом году покупал билеты на сеанс через интернет. Зрители заинтересованы в дополнительных услугах при онлайн-покупке билетов: приобретают напитки, попкорн (19%), 3D-очки (8%), продукцию с символикой фильма (6%). 13% совершенно не заинтересованы в дополнительных услугах.