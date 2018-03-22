Интервью с создателями мультсериала Unikitty

21 мая на телеканале Cartoon Network стартует новый мультсериал — «Юникитти», главная героиня которого известна зрителям по своей роли в полнометражном «Лего. Фильме» 2014 года. Мы поговорили с создателями «Юникитти» Эдом Скаддером и Линн Вэнг о том, как изменился популярный персонаж. Также мы узнали, чем их вдохновила Юникитти, каких друзей она завела и стоит ли бояться ее «темной стороны».

Почему из всех героев оригинального «Лего. Фильма» для создания индивидуального мультфильма вы выбрали именно Юникитти?

Нам кажется, что из всех героев «Лего. Фильма» Юникитти произвела наибольший фурор, несмотря на то что ей было выделено не так много экранного времени. За ней было так весело наблюдать! К тому же, у нее очень многосторонний характер, который нам хотелось бы показать подробнее, — именно это мы делаем в своем шоу.

Персонаж Юникитти интересен широкой аудитории, потому что темы, которые затрагиваются в мультфильме, довольно универсальны: дружба, оптимизм, настойчивость, командный дух и, конечно же, совместные приключения. Поэтому шоу понравится не только детям, но и более взрослым зрителям.

Как создавалась Юникитти? В ней изменилось что-то со дня ее дебюта в «Лего. Фильме»?

Юникитти в оригинальном фильме была принцессой Заоблачной страны Куку, но в нашем шоу она стала новой принцессой, которая правит в собственном Юникоролевстве. Это совершенно другой мир, построенный за «стенами» «Лего. Фильма». Здесь у Юникитти появляются новые друзья, с которыми она разделяет свои приключения. Мы также планируем исследовать соседние королевства и прочие интересные места.

Линн Вэнг

Что насчет второстепенных персонажей? Что вдохновляло вас при работе над ними?

При работе над второстепенными персонажами мы стремились создать узнаваемые, понятные людям образы. Например, Паппикорн, младший брат главной героини, — это милый весельчак, который совершает разные глупости. Его жизнь — мечта любого ребенка: сплошные вечеринки, невероятные приключения, веселье, еда и друзья. Все, чего ему хочется, — это играть и бегать повсюду. Одним словом, он — комический персонаж и своего рода двойник Юникитти. Многие мальчишки и девчонки почувствуют c ним родственную связь.

Лучшая подруга Юникитти, Доктор Фокс, очень умная, логичная, обожает науку, математику и разрешать трудные задачи. Но как и у Юникитти, у нее есть темная, можно сказать, безумная, сторона, что знакомо многим зрителям.

Еще один герой — «крутой парень», Хокодайл, телохранитель Юникитти. Он всегда готов действовать, бесстрашен, предан, спокоен и собран — короче, настоящий супергерой. В то же время он по уши влюблен в Доктора Фокс и понятия не имеет, что с этим делать. Так что, несмотря на внешнюю твердость глубоко внутри он очень чувствителен.

И наконец «непробиваемый» Ричард — наверное, у каждого есть такой друг, спокойный член группы. Ему нравится убираться, приводить все в порядок и следить за тем, чтобы никто не попал в беду. А еще он любит чай, хорошую музыку и книги. Таким образом, он уравновешивает безумства Юникитти.

Эд Скаддер

«Темная сторона» Юникитти призвана только развлекать зрителей или должна их также чему-то учить?

Да, бывает, что Юникитти теряет самообладание. Нам кажется, что ее неожиданный приступ безумия в конце Лего. Фильма — это лучшая часть картины. Поэтому всегда интересно наблюдать за тем, как она выходит из себя и задает трепку плохим парням или спасает свою компанию из беды. И нам действительно очень весело «работать» с этой стороной Юникитти, но в своем шоу мы стремимся показать, как правильно контролировать свои эмоции и бороться со злостью и раздражением. Мы стараемся убить двух зайцем одним выстрелом.