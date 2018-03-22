15 самых кассовых фильмов не для детских глаз

В основном кинопродюсеры стараются снять кино так, чтобы ему дали прокатный рейтинг «хоть младенцев с собой приносите», чтобы секс, насилие и кровь, плещущаяся волнами, не мешали широко охватывать аудиторию, продавать билеты и растить кассовые сборы. Но некоторые создатели рискнули и сорвали куш, потому что «нормально делай — нормально будет»!

Вот 15 самых кассовых фильмов, которые получили от Американской киноассоциации рейтинг R, означающий, что дети, не достигшие семнадцати лет, допускаются на фильм только с родителями. Страсти Христовы (2004) $ 370,8 млн

Дэдпул (2016) $ 363,1 млн Мэл Гибсон сосредоточился не на истории о распятии Христа в целом, а на страданиях человека, принимающего мученическую медленную смерть. И сделал это убедительно.

Первой киноистории о болтливом и пошловатом наемнике не хватило до первого места каких-то восемь миллионов. В этом мае надо поднажать. Снайпер (2014) $ 350,1 млн

Оно (2017) $ 327,5 млн Это экранизация мемуаров «морского котика» Криса Кайла , служившего в Ираке снайпером и ставшего рекордсменом по числу убитых солдат противника, и Клинт Иствуд показал нам войну, как она есть.

Это было жутко, изматывающе страшно и интересно так, что невозможно зажмуриться — вдруг что-то пропустишь. А главное — это герои-подростки, которых понимаешь, которым сочувствуешь и которым искренне хочешь помочь. Матрица: Перезагрузка (2003) $ 281,6 млн

Драки, взрывы, угоны, погони и идеи, которые могут повлиять на неокрепшие детские умы. Мальчишник в Вегасе (2009) $ 277,3 млн

Трое мужчин с дичайшего бодуна восстанавливают события прошлой ночи и пытаются понять откуда в их номере тигр, курица, младенец и бардак, а также где их друг, у которого вот-вот свадьба. Детям это действительно лучше не смотреть. Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок (2011) $ 254,5 млн

Примерно то же самое, но на другой локации. Полицейский из Беверли-Хиллз (1984) $ 234,8 млн

Убийства, перестрелки, погони и отличные шутки, в том числе ниже пояса. Изгоняющий дьявола (1973) $ 232,9 млн

Хоррорам вообще редко удается собрать достойную кассу, а этому удалось и жути нагнать, и культовым стать, и заработать отлично. Вы еще посмотрите, в каком он вышел году, и учтите, что сборы в этом списке приведены без учета инфляции. Логан (2017) $ 226,3 млн

Кровь, жестокое обращение с детьми и жестокие драки, в том числе с участием несовершеннолетних. Но нельзя было рассказать эту историю по-другому, потому что вместо шедевра мы получили бы невнятную кашу. Третий лишний (2012) $ 218,8 млн

Огромный плюшевый медведь Тед вмешивается в личную жизнь своего хозяина, потому что не хочет, чтобы тот имел серьезные и постоянные отношения. Ведь у Теда на уме только тусовки и случайный секс. Представляете себе родителей, которые случайно привели на сеанс своего ребенка? Спасти рядового Райана (1998) $ 216,5 млн

Рядовой Райан — последний выживший сын своей матери, и вернуть его домой — дело чести США. Невозможно было показать сложность этой операции, обойдя страшную кровавую мясорубку «второго фронта» стороной. 300 спартанцев (2007) $ 210,6 млн

Жестко, но чертовски зрелищно. Незваные гости (2005) $ 209,3 млн

Комедия о двух холостяках, которые пробираются на чужие свадьбы в поиске свободных подружек невесты, не отягощена моралью. Но кому это надо, если получилось настолько смешно. Терминатор 2: Судный день (1991) $ 205,9 млн

Первому «Терминатору» в прокате дались только $ 38,4 млн, но введение в сюжет жидкого и еще более трудно убиваемого робота только повысило градус жестокости экшн-сцен и валовую кассу фильма.