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Ник Нолти сыграет в ремейке драмы Тиля Швайгера
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Ник Нолти сыграет в ремейке драмы Тиля Швайгера 

Киноафиша 3 часа назад
Фото: Киноафиша
Немецкая драма «Мед в голове» Тиля Швайгера вскоре обзаведется американским ремейком. Швайгер выступит постановщиком проекта, сценарий к ленте переработает Джоджо Мойес («До встречи с тобой»), а главные роли в картине сыграют Ник Нолти, Мэтт Диллон и Эмили Мортимер.
Драма повествует о престарелом вдовце (Нолти), которому диагностируют болезнь Альцгеймера. Сын (Диллон) хочет сдать старика в дом престарелых, но 11-летняя внучка, которая очень сильно любит своего дедушку, сбегает с ним в Венецию. Место выбрано неслучайно: именно там ее дед сделал предложение бабушке. Девочка надеется, что воспоминания молодости помогут деду восстановить память. На своем пути путешественникам придется столкнуться с проблемами. Вслед за ними в Италию приедут родители девочки.
Оригинальная лента вышла в немецких кинотеатрах в декабре 2014 года. Главные роли в картине сыграли Эмма Швайгер, Дитер Халлерворден и Тиль Швайгер.
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