Ник Нолти сыграет в ремейке драмы Тиля Швайгера

Эмили Мортимер. Немецкая драма «Мед в голове» Тиля Швайгера вскоре обзаведется американским ремейком. Швайгер выступит постановщиком проекта, сценарий к ленте переработает Джоджо Мойес («До встречи с тобой»), а главные роли в картине сыграют Ник Нолти, Мэтт Диллон

Драма повествует о престарелом вдовце (Нолти), которому диагностируют болезнь Альцгеймера. Сын (Диллон) хочет сдать старика в дом престарелых, но 11-летняя внучка, которая очень сильно любит своего дедушку, сбегает с ним в Венецию. Место выбрано неслучайно: именно там ее дед сделал предложение бабушке. Девочка надеется, что воспоминания молодости помогут деду восстановить память. На своем пути путешественникам придется столкнуться с проблемами. Вслед за ними в Италию приедут родители девочки.