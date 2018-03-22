«Полчаса на чудеса» с Олегом Поповым покажут в «Искре» на Костякова

Отечественный фильм «Полчаса на чудеса», снятый в 1968 году режиссером Михаилом Юзовским, покажут 24 марта в кинотеатре «Искра» на улице Костякова. Одну из главных ролей в картине сыграл знаменитый советский клоун Олег Попов . Об этом сообщила руководитель кинотеатра Ирина Овсянникова.

— Мальчик Федя встретил веселого маляра, и тот дал ему на полчаса свою волшебную кисть, с помощью которой можно творить добрые дела. Теперь за мальчиком охотятся посланцы злого короля, Серый и Абрикадабр, чтобы уничтожить кисть, а с ней — и все добрые дела, — рассказала о сюжете Овсянникова.

Начало показа в 12.00. Напомним, кинотеатр «Искра» расположен по адресу ул. Костякова, д. 10. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 976-14-44. (мю)