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«Секретные материалы»: вышел финальный трейлер
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«Секретные материалы»: вышел финальный трейлер 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Секретные материалы: Хочу верить"
Телеканал Fox покажет последнюю серию одиннадцатого сезона 21 марта.
Сюжет, вероятно, последнего сезона "Секретных материалов" сосредоточится на отношениях спецагентов Малдера и Скалли. Кроме того, в сериале появится новый персонаж ― сын главной героини Уильям, роль которого также будет ключевой.
Главный конспирологический хит 90-х режиссера Криса Картера вышел на экраны в 1993 году. В его основу легли недостоверные сведения о секретном подразделении ФБР, которое занимается паранормальными явлениями.
С 1993 по 2002 год создатели телешоу выпустили 202 серии, а в 1998 и 2008 годах вышли два полнометражных фильма, основанных истории сериала.
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