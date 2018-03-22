«Секретные материалы»: вышел финальный трейлер

Телеканал Fox покажет последнюю серию одиннадцатого сезона 21 марта.

Сюжет, вероятно, последнего сезона "Секретных материалов" сосредоточится на отношениях спецагентов Малдера и Скалли. Кроме того, в сериале появится новый персонаж ― сын главной героини Уильям, роль которого также будет ключевой.

Главный конспирологический хит 90-х режиссера Криса Картера вышел на экраны в 1993 году. В его основу легли недостоверные сведения о секретном подразделении ФБР , которое занимается паранормальными явлениями.

С 1993 по 2002 год создатели телешоу выпустили 202 серии, а в 1998 и 2008 годах вышли два полнометражных фильма, основанных истории сериала.