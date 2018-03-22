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Финальный трейлер «Дэдпула 2»
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Финальный трейлер «Дэдпула 2» 

DTF.RU 38 минут назад
В котором впервые внятно рассказывают о сюжете фильма.
По всей видимости, бессмертному наёмнику придётся защищать от Кейбла (Джош Бролин) некого мальчика, обладающего сверхспособностями. Но для этого ему придётся собрать собственную команду мутантов.
Кроме того, в сети опубликовали синопсис картины, который имеет мало общего с действительностью.
Выжив после смертоносной атаки быков, изуродованный шеф-повар кафетерия пытается исполнить свою мечту — стать самым горячим барменом в Мэйберри — и в то же время справиться с потерянными вкусовыми ощущениями. Чтобы восстановить остроту чувств, а еще и потоковый накопитель, Уэйд должен будет сразиться с ниндзями, якудзой и стаей сексуально агрессивных собачек, в то время как он объедет весь земной шар и поймет важность семьи, дружбы и вкуса — а заодно обнаружит новую тягу к приключениям и заработает желанную надпись на кружке «Лучший любовник в мире».
«Дэдпул 2» выйдет в российский прокат 17 мая.
#видео #дэдпул #кино
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