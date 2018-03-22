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«Первому игроку приготовиться»: Как встретить фильм Спилберга во всеоружии
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«Первому игроку приготовиться»: Как встретить фильм Спилберга во всеоружии 

DTF.RU 30 минут назад
Фото: DTF.RU
Классная публикация о том, какой путь прошел писатель Эрнест Клайн, чтобы сотворить мир OASIS, и что следует посмотреть перед выходом картины Стивена Спилберга.
"Первому игроку приготовиться"
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