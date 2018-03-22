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На Маршала Василевского пройдет бесплатный показ авторского фильма
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На Маршала Василевского пройдет бесплатный показ авторского фильма 

Управа района Щукино 28 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» на Маршала Василевского пройдет бесплатный показ авторского фильма Валерия Тимощенко «Чистая победа. Битва за Севастополь».
— Фильм рассказывает о взятии легендарной морской крепости 9 мая 1944 года. Он соединяет хронику и современные съемки в городе во время референдума о присоединении Крыма к России. Картина получила Гран-при VII фестиваля документального кино «Соль земли» в 2014 году, — отметила представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Показ состоится 23 марта в 15.00. Вход свободный, количество мест ограничено. Адрес проведения: ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). (вт)
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