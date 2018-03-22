Кино в джакузи и на кладбище: 9 самых необычных современных кинотеатров

Царит паника. Кто-то кричит, пытается убежать. Самые впечатлительные падают в обморок. Почему? Они впервые увидели поезд на экране.

Именно так отреагировали парижане на демонстрацию короткометражки братьев Люмьер в декабре 1895 года. Но, вопреки распространенному мнению, это был не первый кинопоказ, а второй. А вот дебют движущихся картинок на большом экране состоялся ровно 123 года назад.

У современных зрителей более крепкая нервная система, а поход в кино стал рядовым событием. Но не всегда. В мире есть несколько кинотеатров, посещение которых станет незабываемым, независимо от показываемого фильма. Вот некоторые из них.

Sci-fi Dine-in Theatr

@lucy657

Помнишь американские фильмы, в которых герои смотрят кино, сидя в машине? Так бывает и в реальности. Disney ’s Hollywood Studios воссоздал в своем кинотеатре атмосферу 50-х. Причем, в этом заведении можно не только посмотреть фильмы, но и перекусить гигантскими бургерами.

Arena

@ridhesh. s Думаешь, только у американцев богатая фантазия? Хорваты тоже не отстают! Они придумали демонстрировать кино не где-нибудь, а в древнеримском колизее. Почему бы и нет? Вторую жизнь старинному амфитеатру подарили в 1954-м, и с тех пор каждый год устраивают в нем фестиваль восточноевропейского кино. Но только, наверное, в хорошую погоду.

Hot Tub Cinema

@broadinabath

Предприимчивые кинопрокатчики из Лондона нашли магическую формулу для незабываемого вечера: хороший фильм, удивительная обстановка, много джакузи… остается только добавить горячей воды! Зрителей ждут 30 джакузи на шестерых, а также прохладительные и горячительные напитки.

Piscine Pailleron

Продолжим тему воды. Для максимального «погружения» в атмосферу фильма «Жизнь Пи» представители киностудии Fox арендовали бассейн Piscine Pailleron во Франции. Зрителей снабдили 3d-очками, нарядили в спасательные жилеты и усадили в лодки, которые, как и судно главного героя, назывались Tsimtsum. В качестве разовой акции опыт интересный, но на постоянной основе воплотить его проблематично — как быть с теми, кому на середине показа захочется в туалет?

Olympia Music Hall

Ты из тех, кто любит смотреть кино лежа? Тогда тебе понравится затея Ikea , которая в 2010 году разместила кровати в одном из самых старых и популярных концертных залов Парижа. В стенах Olympia Music Hall выступали почти все — от Людмилы Зыкиной и The Beatles до Мадонны и Ланы Дель Рей. Но на одну ночь он превратился в гигантскую спальню, в которой показывали лучшие фильмы «нулевых».

Secretcinema

@paige_curious

Псс, не хочешь сходить в кино? Куда? Пока неизвестно. Потому что Secretcinema — это не конкретный кинотеатр (и вообще им не является). Англичане, скучающие на своем туманном Альбионе, развлекаются весьма странным образом — заранее покупают билет на секретный показ. Куда (например, на свалку), когда и в чем приходить они узнают после. Стоит это удовольствие в несколько раз дороже, чем обычный киносеанс, но, когда покупаешь «кота в мешке», мелочиться не стоит.

Electric cinema

@electricportobello

Для тех, кто любит, чтобы было «дорого, богато и шикарно», отлично подойдет английский Electric cinema. В роскошном кинотеатре, построенном в начале прошлого века, до сих пор витает богемная атмосфера тех времен. Просмотр фильма можно дополнить бокалом мартини или другого напитка, а также закусками из ресторана при кинотеатре. До полного перевоплощения в лондонского денди вам может не хватить сигары, но закон есть закон.

Uplin X @saikei_tanaka

Японцы кажутся самыми дисциплинированными людьми в мире, но и им иногда хочется «пойти против системы». В такие моменты жители Токио могут посетить кинотеатр, в котором сидения не приварены к полу, а спокойно перемещаются по всему залу. Говорят, что сделано это для того, чтобы изменить ощущения от фильма, но мы-то догадываемся, что это только предлог для того, чтобы немного посвоевольничать.

Cinespia’s Hollywood Forever Cemetery

@cinespia

Голливуд — место особенное. Поэтому то, что там на звездном кладбище крутят фильмы, нас почти не удивило. По выходным на территории старинного места захоронения проходят кинопоказы на открытом воздухе. Тут же продают и попкорн с конфетами. Туристы от этой затеи в восторге, а вот как к ней относятся именитые «постояльцы» — неизвестно.