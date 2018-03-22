Как доказать, что ты не рептилоид

Антон Первушин — писатель-фантаст, популяризатор науки, член союза писателей Санкт-Петербурга и Федерации космонавтики России. Он постоянный автор портала «Мир Фантастики», где опубликовал, в том числе, множество статей по истории космонавтики, в 2017 году опубликованы его книги об истории советской космонавтики «Империя Сергея Королева», «Первые в космосе. Шаг в неизвестность», « Юрий Гагарин : Один полет и вся жизнь. Полная биография первого космонавта планеты Земля».

Для сборника «Звездные войны СССР и США (Загадки истории. Золотая серия. № 20)» Первушин написал несколько статей, среди которых — «Чекисты против НЛО» и «Космонавтика Третьего рейха». Он публиковал научно-популярные заметки в газетах «Загадки Истории», «Оракул», и «Тайны СССР». Его перу принадлежит множество книг, среди которых и как научно-популярная книга для детей «Я открываю космос. Первое путешествие по Солнечной системе» и произведение «Оккультный Сталин. Расцвет красных магов».

— С 2005 года, когда я начал публиковать свои научно-популярные и даже слегка «желтые» работы, меня приглашали на телевидение, и я снимался почти на всех каналах…, — рассказывает Первушин, — это обычное дело, но всегда согласовываешь формат будущего фильма. И я старался сниматься в фильмах по теме, в которой я хоть что-то понимаю в качестве эксперта… Ну и в фильмах, которые более-менее по духу соответствуют моим взглядам. И однажды, в 2011 году я снялся в фильме РЕН-ТВ — тогда у меня против них не было никаких предубеждений, они в то время ничем не отличались от какого-нибудь ТВ-3.

По его словам, фильм «Апокалипсис Луна» с фрагментами его интервью вышел в 2013 году. В нем говорилось, что инопланетяне существуют и наблюдают за людьми, а американские лунные экспедиции встречались с инопланетянами, и поэтому часть программы «Аполлон» засекречена.

— Но я об этом не знал. Мне сказали, что это будет научно-популярный фильм об освоении космоса. Если бы они мне сказали, что это будет про инопланетян, я бы, конечно, выступил прямо там с опровержениями всего этого бреда, но тогда бы меня не сняли. Меня, таким образом, ввели в заблуждение насчет смысла этого фильма, — говорит писатель.

— С 2005 года, когда я начал публиковать свои научно-популярные и даже слегка «желтые» работы, меня приглашали на телевидение, и я снимался почти на всех каналах…, — рассказывает Первушин, — это обычное дело, но всегда согласовываешь формат будущего фильма. И я старался сниматься в фильмах по теме, в которой я хоть что-то понимаю в качестве эксперта… Ну и в фильмах, которые более-менее по духу соответствуют моим взглядам. И однажды, в 2011 году я снялся в фильме РЕН-ТВ — тогда у меня против них не было никаких предубеждений, они в то время ничем не отличались от какого-нибудь ТВ-3.

По его словам, фильм «Апокалипсис Луна» с фрагментами его интервью вышел в 2013 году. В нем говорилось, что инопланетяне существуют и наблюдают за людьми, а американские лунные экспедиции встречались с инопланетянами, и поэтому часть программы «Аполлон» засекречена.

— Но я об этом не знал. Мне сказали, что это будет научно-популярный фильм об освоении космоса. Если бы они мне сказали, что это будет про инопланетян, я бы, конечно, выступил прямо там с опровержениями всего этого бреда, но тогда бы меня не сняли. Меня, таким образом, ввели в заблуждение насчет смысла этого фильма, — утверждает Первушин.

Затем, рассказывает писатель, те же фрагменты интервью были использованы уже в 2016 году в в выпуске программы РЕН-ТВ «День шокирующих гипотез с Игорем Прокопенко : как американцы луну украли», но уже в другом контексте — там говорилось, что американцы вовсе не летали на Луну. Хотя Первушин доказывал обратное.

— Для меня это, конечно, оскорбительно, потому что я активный борец с теорией лунного заговора, и мне постоянно приходится активно спорить со сторонниками этой теории, а тут они меня выставляют некомпетентным, — говорит Первушин.

Игорь Прокопенко — телеведущий и заместитель генерального директора по документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ». Он известен как автор множества программ псевдонаучного и конспирологического содержания: «Самые шокирующие гипотезы», «Военная тайна» и «Территория заблуждений». За фильм о теории плоской Земли он получил «Тэффи» в номинации «Просветительская программа». В 2017 году он как «главный по рептилоидам» вышел в финал шуточной премии «Почетный Академик ВРАЛ (ВРунической Академии Лженаук»), учрежденной порталом «Антропогенез.РУ» и фондом «Эволюция».

«Игорь Прокопенко — лицо лженаучных передач канала. Его передача «Самые шокирующие гипотезы», в которой была представлена «теория плоской Земли», вызвала сильный негативный резонанс среди образованных людей», — пишет редактор портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Чердака».

За авторством Игоря Прокопенко выходит множество книг, посвященных «тайнам » (Марса, денег, военных, пришельцев, Вселенной и пр.), «заговорам» (главным образом, против России), «всей правде о» (Украине, СССР, спецназе и пр.). В одном из этих произведений Антон Первушин, по его словам, и обнаружил фрагменты своего интервью каналу РЕН-ТВ, что стало последней каплей.

— Там мое интервью дословно цитируется, причем в контексте, который меня выставляет лже-экспертом… Я как писатель и журналист знаю правила цитирования и интервьюирования — они достаточно жесткие. И тут просто прямое нарушение этих правил, что меня окончательно возмутило, — рассказывает Первушин.

По данным портала «Антропогенез.ру», поддержавшего писателя-фантаста, некорректные заимствования без ведома автора и помещенные в контекст, с которым автор не согласен, обнаружились в четырех книгах Прокопенко: «От древних цивилизаций до наших дней», «Тайны древних цивилизаций», «Солнце, Луна, Марс» и «Тайны космоса».

Поэтому в ноябре 2017 года Первушин подал иск в октябрьский районный суд Санкт-Петербурга против ведущего РЕН-ТВ.

По словам Станислава Корнилова, адвоката Первушина, иск к Пропокенко подан по статье 1266 IV части ГК «Право на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений».

— Мы полагаем, что вставка фрагмента интервью в контекст, который не согласован с автором, является нарушением. Ну и само использование фрагмента в несогласованном виде — тоже нарушение, — говорит Корнилов.

По мнению Антона Первушина и Александра Соколова, иск в случае победы создаст прецедент, который помешает телеканалу РЕН-ТВ обманом приглашать ученых и популяризаторов науки на съемки лженаучных телепередач, а также использовать эти интервью без согласия авторов.

— Мы не стояли рядом с Прокопенко или с тем, кто писал эти книги. Там стоит фамилия Прокопенко, но весьма вероятно, что писал не он […] В значительной степени они состоят из цитат различных людей: «Антон Первушин сказал, что…» или «известный физик такой-то однажды сказал, что…» и значительная часть книг выглядит так. А эти «сказал что…», как мы полагаем, это прямые цитаты из телепередач. Как мы предполагаем, эксперты приглашались на съемки фильмов, давали интервью, это входило в передачу, а потом превращалось в текст, и это же входило в книги. Причем одни и те же цитаты входят сразу в несколько книг — это просто компилят [имеется в виду, что книги представляют собой компиляцию неоригинальных материалов — прим. «Чердака»] из интервью, данных для телевидения. Причем, я почти уверен, что значительная часть авторов и не подозревает о том, что их цитируют», — рассказывает Александр Соколов.

— Я надеюсь победить, потому что, кажется, если это мне удастся, я протопчу дорожку для других экспертов и ученых, которых именно так однажды обидели, — считает Первушин. Портал «Антропогенез.ру» поддержал его из идеологических побуждений.

— Я лично от РЕН-ТВ не пострадал, но мой разум пострадал, мне больно видеть то, что происходит… Мы считаем, что это большая беда для России и надо что-то с этим делать. На мой взгляд, они [Прокопенко и подобные авторы, — прим. Чердака] чувствуют свою полную безнаказанность. Они уже потеряли всякую осторожность, думая, что никто не возразит, — добавляет Соколов.

Кроме того, считает он, использование интервью авторов для иллюстрации идей, с которыми они абсолютно не согласны — это еще и ущерб репутации.

Иск также подан к сети магазинов «Буквоед» — с требованием прекратить продажи книги, если будет доказано, что она создана с нарушениями законодательства, то есть, контрафактная.

Получить комментарий Игоря Прокопенко на момент публикации материала не удалось. Заседание суда по существу дела состоится в апреле этого года.