«Дэдпул 2» на тест-просмотрах превысил показатели оригинального фильма

В Далласе, штат Техас, на закрытом тестовом показе зрители посмотрели «Дэдпул 2». Картина режиссера Дэвида Литча получила оценку в 98 баллов, в то время как максимальная оценка первой части составила 91 балл.

Сиквел уже тестировали дважды: тогда «Дэдпул 2» получил 91 и 97 баллов. После тестовых просмотров ленту отправили на дополнительные съемки, затянувшиеся на 6 дней. Участники опроса просили добавить сцены с участием Джоша Бролина и Зази Битц.

На финальном тест-просмотре зрителям показали две разные версии — участники их оценили в 94 и 98 баллов. Версия, набравшая 98 баллов, будет показана в кинотеатрах.

Стоит отметить, что студии часто устраивают тестовые предпросмотры, чтобы отладить мелкие детали. Эти показы редко влияют на конечный результат, хотя некоторые продюсеры так пытаются угодить зрителям, что переделывают ленту. Для тест-просмотров большинство студий набирает обычных людей, а Marvel приглашает сопричастных к проектам компании.

Первый «Дэдпул» вышел на экраны в январе 2016 года и стал самым успешным фильмом франшизы «Люди Икс». «Дэдпул 2» выйдет в российских кинотеатрах 18 мая 2018 года. А сегодня как раз опубликовали второй официальный трейлер фильма, дублированный и очень интригующий: