Вышел трейлер второй части Дедпула 

Студия 20th Century Fox опубликовала на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Дэдпул-2», в котором показывает основные сюжетные линии и героев.
Дэдпула в фильме сыграл Райан Рейнолдс, роль злодея Кейбла досталась Джошу Бролину. Также в картине снялись Морена Баккарин, Т. Дж. Миллер, Брианна Хильдебранд и другие. Режиссером выступил Дэвид Лейтч («Джон Уик»).
Российская премьера «Дэдпула-2» запланирована на 17 мая. Посмотреть предыдущий трейлер можно здесь.
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