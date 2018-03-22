Вышел трейлер второй части Дедпула

Студия 20th Century Fox опубликовала на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Дэдпул-2», в котором показывает основные сюжетные линии и героев.

Российская премьера «Дэдпула-2» запланирована на 17 мая. Посмотреть предыдущий трейлер можно здесь.

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