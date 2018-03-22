«Самые дорогие» усы в истории Голливуда исчезли

Британский актер Генри Кавилл , который играл Супермена, сбрил свои знаменитые усы, о чем рассказал подписчикам на своей странице в Instagram. Он шутливо подписал снимок хэштегом #CбритыНоНеЗабыты.

Публикация от Henry Cavill (@henrycavill) 21 Мар 2018 в 2:10 PDT "Привет, не волнуйтесь, это я — Генри Кавилл, иногда супергерой и бывший секретный агент. Теперь я начисто выбрит. Я знаю, что меня сложно узнать без моих королевских усов. Иногда я и сам себя не узнаю. Это не спецэффекты, их реально нет!», — обращается к поклонникам Кавилл.

Во время съемок "Лиги справедливости" специалистам по спецэффектам студии Warner Bros. пришлось изрядно постараться, чтобы "стереть" усы Супермену. Дело в том, что Генри Кавилл был связан контрактом с проектом "Миссия невыполнима: последствия", по которому ему следовало появляться в кадре с растительностью на лице. Ходят слухи, что студия потратила на монтаж около 25 миллионов долларов. Несмотря на крупные траты, вышло у создателей не очень, о чем много шутили пользователи Twitter после выхода "Лиги справедливости" в прокат:

JUSTICE LEAGUE EXEC: We can just CGI Henry Cavill’s mustache out it will be fine and not look weird at all

HENRY CAVILL: pic.twitter.com/Ag41j6LbPn— Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 17 ноября 2017 г.

Продюсеры "Лиги": Мы просто "замажем" усы Генри Кавилла, и все будет в порядке.