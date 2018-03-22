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«Самые дорогие» усы в истории Голливуда исчезли
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«Самые дорогие» усы в истории Голливуда исчезли 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Британский актер Генри Кавилл, который играл Супермена, сбрил свои знаменитые усы, о чем рассказал подписчикам на своей странице в Instagram. Он шутливо подписал снимок хэштегом #CбритыНоНеЗабыты.
"Привет, не волнуйтесь, это я — Генри Кавилл, иногда супергерой и бывший секретный агент. Теперь я начисто выбрит. Я знаю, что меня сложно узнать без моих королевских усов. Иногда я и сам себя не узнаю. Это не спецэффекты, их реально нет!», — обращается к поклонникам Кавилл.
Во время съемок "Лиги справедливости" специалистам по спецэффектам студии Warner Bros. пришлось изрядно постараться, чтобы "стереть" усы Супермену. Дело в том, что Генри Кавилл был связан контрактом с проектом "Миссия невыполнима: последствия", по которому ему следовало появляться в кадре с растительностью на лице. Ходят слухи, что студия потратила на монтаж около 25 миллионов долларов. Несмотря на крупные траты, вышло у создателей не очень, о чем много шутили пользователи Twitter после выхода "Лиги справедливости" в прокат:
Продюсеры "Лиги": Мы просто "замажем" усы Генри Кавилла, и все будет в порядке.
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