«Самые дорогие» усы в истории Голливуда исчезли 

Британский актер Генри Кавилл, который играл Супермена, сбрил свои знаменитые усы, о чем рассказал подписчикам на своей странице в Instagram. Он шутливо подписал снимок хэштегом #CбритыНоНеЗабыты.
"Привет, не волнуйтесь, это я — Генри Кавилл, иногда супергерой и бывший секретный агент. Теперь я начисто выбрит. Я знаю, что меня сложно узнать без моих королевских усов. Иногда я и сам себя не узнаю. Это не спецэффекты, их реально нет!», — обращается к поклонникам Кавилл.
Во время съемок "Лиги справедливости" специалистам по спецэффектам студии Warner Bros. пришлось изрядно постараться, чтобы "стереть" усы Супермену. Дело в том, что Генри Кавилл был связан контрактом с проектом "Миссия невыполнима: последствия", по которому ему следовало появляться в кадре с растительностью на лице. Ходят слухи, что студия потратила на монтаж около 25 миллионов долларов. Несмотря на крупные траты, вышло у создателей не очень, о чем много шутили пользователи Twitter после выхода "Лиги справедливости" в прокат:
JUSTICE LEAGUE EXEC: We can just CGI Henry Cavill’s mustache out it will be fine and not look weird at all
HENRY CAVILL: pic.twitter.com/Ag41j6LbPn— Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 17 ноября 2017 г.
Продюсеры "Лиги": Мы просто "замажем" усы Генри Кавилла, и все будет в порядке.