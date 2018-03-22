«Вечерка» рекомендует 

Количество премьер на этой неделе зашкаливает. Мелодрама — пожалуйста, детектив — пожалуйста, документалистика высшей пробы — ради бога. Точно найдете, и над чем посмеяться, и над чем поплакать.
смеяться всем. на СТС с 26 марта в 21:00 вас ждет комедийный сериал «Улетный экипаж» с Алексеем Чадовым, Натальей Бардо, Александром Реввой. Главная героиня сериала Полина Овечкина с детства мечтает стать пилотом гражданской авиации. Но только один пилот может стать ее напарником — хам и хулиган Лешка Кулагин… 1 апреля с 12:30 на телеканале «Че» начнется трансляция нашумевшего сериала «Молодой папа». В центре сюжета слегка грешный и до неприличия притягательный понтифик Пий XIII (Джуд Лоу). В Ватикане он не только правит, но и развлекается, как и положено бывшему бруклинскому хулигану: курит с видом на пьяцца Сан-Пьетро, раздевает взглядом прихожанок, в паре шагов от Сикстинской капеллы позволяет себе такое, за что некоторым дают два года колонии, а заодно… творит (без преувеличения!) почти библейские чудеса.
плакать всем. Удивительные откровения любимца миллионов Александра Збруева ждут вас на Первом канале 31 марта в 10:15. Актер расскажет, почему он, обожаемый миллионами, так и не познал абсолютного счастья в любви.
удивляться всем. 27 марта в 00:00 на Первом канале пройдет премьера фильма «Юрий Гагарин. Последний миг». С момента гибели первого космонавта прошло 50 лет. В фильме смоделирована математическая версия последнего полета, созданная членами Комиссии по расследованию причин гибели Гагарина. Долгое время она была засекречена… Ну а 1 апреля в 17:35 на Первом канале — подборка самых зрелищных моментов первого сезона проекта «Русский ниндзя».