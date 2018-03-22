6 эпизодов «Секретных материалов» со спрятанными пасхалками, которые вы могли пропустить

Рано, а иногда поздно, но все подходит к концу. «Секретные материалы» не стали исключением. 21 марта состоялась премьера последней серии последнего сезона.

Некоторые поклонники отказываются в это верить и надеются на продолжение. И, действительно, неужели Малдер и Скалли прекратят искать истину всего лишь через 25 лет после того, как начали?

Ну да ладно, попытаемся смириться и немного поностальгируем. Значение X-files в массовой культуре переоценить сложно — тут и подколы в «Сверхъестественном», и обязательное появление в «Симпсонах», и куча фан-клубов, которые восприняли происходящее в телесериале слишком серьезно.

Дружит ли правительство США с пришельцами, остается загадкой. А вот то, что некоторые эпизоды известного сериала сильно напоминают культовые фильмы — факт! Не веришь? Убедись сам! А затем обязательно пересмотри.

«Где-то за морем» (1/13) и «Молчание ягнят»

Кадр из сериала «Секретные материалы», сезон 1 серия 13 Как-то сценарист сериала Крис Картер признался, что характер Даны Скалли был вдохновлен героиней Джоди Фостер из «Молчания ягнят». Ты мог об этом не знать, но, скорее всего, догадывался.

Особенно, когда в 13 серии первого сезона серийный убийца пообещал помочь ФБР в поиске двух похищенных студентов в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением. Уж не пример ли доктора Лектора его на это вдохновил?

«Последний отдых Клайда Бракмана» (3/4) и «Зеленая миля»

Четвертая серия третьего сезона «Секретных материалов» вошла в список 10 величайших эпизодов в истории телевидения, который составил TV Guide. А нам она немного напомнила «Зеленую милю» — знаменитый фильм конца 90-х.

Связь между ними не такая уж и большая — только наличие предсказателя будущего, который в обоих случаях стал жертвой своего дара. Но разве не именно в этом прелесть «пасхалки» — тонком, едва заметном намеке?

«Дом» (4/2) и «Техасская резня бензопилой»

Кадр из сериала «Секретные материалы», сезон 4 серия 2 Одна из самых страшных и жестоких серий стала и одной из самых популярных. Удивительное совпадение, не правда ли? Здесь есть все, что так любили слэшеры нулевых и позже: жуткий дом на окраине, затворники и инцест.

Несмотря на то, что эта тема поднималась и в «Повороте не туда», и «У холмов есть глаза», но больше всего братья Пикок похожи на Кожаное лицо из оригинальной «Резьбы бензопилой» — жалкие и ужасные.

«Дурная кровь» (5/12) и «Дракула»

Один из самых забавных эпизодов сериала ставит зрителей перед вопросом — реальны вампиры или нет? Напомним, что в этой серии Фокс забил кол в грудь юноши, клыки которого оказались накладными. Может быть все-таки Малдер накануне пересмотрел «Дракулу», вот и расправился с заигравшимся в вампира парнем?

«Понедельник» (6/14) и «День сурка»

Кадр из сериала «Секретные материалы», сезон 6 серия 14 Мистический сериал не обошелся без временной петли, в которой оказался весь мир. О происходящем догадывалась только одна девушка, по имени Пэм.

Ей, наверняка, было бы, о чем поговорить с персонажем Билла Мюррея из фильма «День сурка», который за шесть лет до этого оказался точно в такой же ситуации.

Je souhaite (7/21) и «Аладдин»

Название этой серии в России переводить не стали, наверное, потому, что по-французски «я хочу» звучит красивее, чем по-русски. В этом эпизоде мы встречаем джинниху (привет, Аладдин!).

А кто сказал, что в «серьезном» сериале для взрослых не может быть отсылок к сказкам? Правда, в отличие от диснеевского мультфильма, этот джинн почему-то совсем не такой добрый и веселый, как его синий нарисованный коллега.