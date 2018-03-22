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В Татарстане снимут фильм о голоде в Поволжье 1921 года
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В Татарстане снимут фильм о голоде в Поволжье 1921 года 

АиФ Казань 3 часа назад
Фото: АиФ Казань
Фильм под названием «Кахексия» о голоде в Поволжье 1921 года снимут в Татарстане, сообщила корреспонденту «АиФ-Казань» ассистент режиссера Лилия Калимуллина.
Съемки полнометражного фильма стартуют в мае. Планируется, что проходить они будут за пределами Казани, в деревне. Участие в съемках примут порядка 15 человек, не считая сцены с массовками.
«О кастинге мы объявим в социальных сетях проекта. Принять в нем участие сможет любой желающий», — отметила Лилия Калимуллина.
Фильм «Кахексия» будет представлять собой соединение исторической драмы и психологического триллера. В сюжете планируется тщательное воссоздание быта крестьянских семей Татарстана в период голода 1921 года. Создатели фильма изучили этот период истории по архивным документам, фильмам, публикациям и исследованиям историков.
«Для полноты картины мы бы хотели пообщаться с представителями семей, переживших голод. Поэтому, если у татарстанцев есть семейные истории на эту тему, мы бы с удовольствием послушали и записали на видео. Затем кадры можно будет включить в ленту», — сказала Лилия Калимуллина.
Планируется, что после окончания работы фильм получит прокатное удостоверение и будет транслироваться в кинотеатре «Мир».
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