7 актеров, которые пожалели, что попали во вселенную Marvel

Крис Эванс и Marvel дал многим актерам возможность прославиться, поднять свой статус и заметно увеличить размер минимального гонорара. Крис Пратт Дэйв Батиста , к примеру, стали популярными и узнаваемыми только благодаря сыгранным ими героям киновселенной. Несмотря на это, не всем актерам работа с Marvel приносит удовольствие, славу и приятные отзывы — карьеры многих «уничтожают» их собственные персонажи, а некоторые и вовсе навсегда разочаровываются в профессии актера.

Avi Arad Productions

Новый Человек-паук: Высокое напряжение

Когда Гарфилд узнал, что его утвердили на роль, он был счастлив. Но как только речь зашла о сиквелах и приоритеты студии изменились, работать стало невозможно.

«Это ужасно. Я ушел работать в проект, чтобы сыграть невероятного и горячо любимого мною персонажа, которому я посвятил три года, а затем фантастическая история превратилась в конвейер и разбила мне сердце» — признался в интервью актер.

20th Century Fox Film Corporation

Люди Икс: Начало. Росомаха

Рейнольдс до сих пор вспоминает своего первого экранного Дэдпула:

«Это был весьма неприятный опыт. Уже тогда я занимался сольником «Дэдпула», сценарий был в разработке. Меня позвали сняться в эпизодической роли «Люди Икс: Начало. Росомаха». со словами: «Сыграй Пула, иначе это сделает кто-то другой» Тогда я ответил: «Я сделаю это, но это неправильная версия Пула, и она может навредить образу».».

Marvel Enterprises

Невероятный Халк

Вражда между Marvel и Нортоном стала чем-то вроде легенды в Голливуде, которая серьезно повредила карьере последнего. Изначально Эдвард согласился играть главную роль при условии, что напишет часть сценария, что не является чем-то удивительным для таких актеров, тем более, что Нортон делал это не раз. Проблемы начались тогда, когда актер принес Луи Летерье, постановщику картины, совершенно новый сценарий, написанный Эдвардом и категорически отказался играть по другому варианту скрипта. Режиссеру пришлось снимать две версии фильма и выпрашивать у компании средства на два скрипта. В итоге — невыносимо долгие съемки, два варианта фильма, ни один из которых не принес хорошей кассы, и испорченные отношения между руководством студии и Нортоном.

Marvel Studios Inc.

Железный человек 3 Успех сольника «Железного человека» обязал исполнителей главных ролей на участие в сиквелах картины. После съемок в третьей части франшизы в своем интервью для Entertainment Tonight актриса заявила:

«Я устала и не уверена, что мне все еще нравится сниматься для Marvel».

Также Гвинет отметила, что руководство Marvel довольно скрытно и может предупредить о приближающихся съемках довольно поздно, что не позволяет строить долгосрочные планы и участвовать в новых проектах.

Marvel Entertainment

Железный человек 2 После съемок Рурк, исполнитель роли главного антагониста картины, сказал:

«Я не поклонник Marvel. Я снялся в их фильме, и это было интересно, но они вырезали все самое лучшее».

Актер сравнил свой негативный опыт со съемками фильма «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», во время которого режиссеры «не желали тратить свое время на то, чтобы сделать действительно хорошее кино».

Уэсли Снайпс, «Блэйд 3: Троица»

Amen Ra Films

Блэйд 3: Троица

Со слов Пэттона Освальта, одного из актеров второго плана, на съемочной площадке создалась весьма напряженная ситуация:

«Режиссер Дэвид С. Гойер объявил, что актерам можно забрать их одежду со съемок. На площадке был чернокожий актер, «костюмом» которого была футболка с надписью «Мусор». Уэсли просто взбесился: «На площадке всего один чернокожий актер, а у него всего лишь футболка, да еще и с такой надписью?» Снайпс начал кричать на Гойера, дело дошло до рукоприкладства, и его чуть не уволили. Скандал замяли, но до окончания съемок актер и режиссер общались только с помощью записок».

20th Century Fox Film Corporation

Фантастическая четверка

Для актера нет ничего хуже, чем быть полностью контролируемым режиссером. Но Тим Стори , снимавший кинокомикс «Фантастическая четверка», перешел все границы. В своем интервью Джессика Альба рассказала, что режиссер не раз унижал актрису:

«Он говорил: «Все слишком реалистично. Это ужасно. Ты можешь быть красивее, когда плачешь? Плачь, плачь, Джессика». Затем он добавил: «Ладно, хватит. Мы дорисуем тебе CGI слезы»».