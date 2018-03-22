7 актеров, которые пожалели, что попали во вселенную Marvel 

Marvel дал многим актерам возможность прославиться, поднять свой статус и заметно увеличить размер минимального гонорара. Крис Пратт, Крис Эванс и Дэйв Батиста, к примеру, стали популярными и узнаваемыми только благодаря сыгранным ими героям киновселенной. Несмотря на это, не всем актерам работа с Marvel приносит удовольствие, славу и приятные отзывы — карьеры многих «уничтожают» их собственные персонажи, а некоторые и вовсе навсегда разочаровываются в профессии актера.
Эндрю Гарфилд, «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»
Avi Arad Productions
Новый Человек-паук: Высокое напряжение
Когда Гарфилд узнал, что его утвердили на роль, он был счастлив. Но как только речь зашла о сиквелах и приоритеты студии изменились, работать стало невозможно.
«Это ужасно. Я ушел работать в проект, чтобы сыграть невероятного и горячо любимого мною персонажа, которому я посвятил три года, а затем фантастическая история превратилась в конвейер и разбила мне сердце» — признался в интервью актер.
Райан Рейнольдс, «Люди Икс: Начало. Росомаха»
20th Century Fox Film Corporation
Люди Икс: Начало. Росомаха
Рейнольдс до сих пор вспоминает своего первого экранного Дэдпула:
«Это был весьма неприятный опыт. Уже тогда я занимался сольником «Дэдпула», сценарий был в разработке. Меня позвали сняться в эпизодической роли «Люди Икс: Начало. Росомаха». со словами: «Сыграй Пула, иначе это сделает кто-то другой» Тогда я ответил: «Я сделаю это, но это неправильная версия Пула, и она может навредить образу».».
Эдвард Нортон, «Невероятный Халк»
Marvel Enterprises
Невероятный Халк
Вражда между Marvel и Нортоном стала чем-то вроде легенды в Голливуде, которая серьезно повредила карьере последнего. Изначально Эдвард согласился играть главную роль при условии, что напишет часть сценария, что не является чем-то удивительным для таких актеров, тем более, что Нортон делал это не раз. Проблемы начались тогда, когда актер принес Луи Летерье, постановщику картины, совершенно новый сценарий, написанный Эдвардом и категорически отказался играть по другому варианту скрипта. Режиссеру пришлось снимать две версии фильма и выпрашивать у компании средства на два скрипта. В итоге — невыносимо долгие съемки, два варианта фильма, ни один из которых не принес хорошей кассы, и испорченные отношения между руководством студии и Нортоном.
Гвинет Пэлтроу, «Железный человек 3»
Marvel Studios Inc.
Железный человек 3 Успех сольника «Железного человека» обязал исполнителей главных ролей на участие в сиквелах картины. После съемок в третьей части франшизы в своем интервью для Entertainment Tonight актриса заявила:
«Я устала и не уверена, что мне все еще нравится сниматься для Marvel».
Также Гвинет отметила, что руководство Marvel довольно скрытно и может предупредить о приближающихся съемках довольно поздно, что не позволяет строить долгосрочные планы и участвовать в новых проектах.
Микки Рурк, «Железный человек 2»
Marvel Entertainment
Железный человек 2 После съемок Рурк, исполнитель роли главного антагониста картины, сказал:
«Я не поклонник Marvel. Я снялся в их фильме, и это было интересно, но они вырезали все самое лучшее».
Актер сравнил свой негативный опыт со съемками фильма «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», во время которого режиссеры «не желали тратить свое время на то, чтобы сделать действительно хорошее кино».
Уэсли Снайпс, «Блэйд 3: Троица»
Amen Ra Films
Блэйд 3: Троица
Со слов Пэттона Освальта, одного из актеров второго плана, на съемочной площадке создалась весьма напряженная ситуация:
«Режиссер Дэвид С. Гойер объявил, что актерам можно забрать их одежду со съемок. На площадке был чернокожий актер, «костюмом» которого была футболка с надписью «Мусор». Уэсли просто взбесился: «На площадке всего один чернокожий актер, а у него всего лишь футболка, да еще и с такой надписью?» Снайпс начал кричать на Гойера, дело дошло до рукоприкладства, и его чуть не уволили. Скандал замяли, но до окончания съемок актер и режиссер общались только с помощью записок».
Джессика Альба, «Фантастическая четверка»
20th Century Fox Film Corporation
Фантастическая четверка
Для актера нет ничего хуже, чем быть полностью контролируемым режиссером. Но Тим Стори, снимавший кинокомикс «Фантастическая четверка», перешел все границы. В своем интервью Джессика Альба рассказала, что режиссер не раз унижал актрису:
«Он говорил: «Все слишком реалистично. Это ужасно. Ты можешь быть красивее, когда плачешь? Плачь, плачь, Джессика». Затем он добавил: «Ладно, хватит. Мы дорисуем тебе CGI слезы»».