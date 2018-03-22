И Нео такой молодой: как выглядят актеры «Матрицы» 19 лет спустя

Верьте или нет, но с момента выхода на экраны первого фильма сестер (в то время братьев) Вачовски прошло 19 лет. Картина перевернула мир не только большинства подростков и взрослых (в том числе и наш), но и вызвала резонанс по всему миру, взбудоражив умы лучших философов, которые бросились писать научные статьи о ее аллегорическом смысле.

Спустя 19 лет и после выхода еще двух фильмов «Матрица» остается любимейшим творением кинематографа у людей того поколения.

Источник: Buzz Feed

Керри-Энн Мосс — Тринити

До съемок в «Матрице» Мосс была не особо известной актрисой, зато после выхода картины стала звездой. Она появилась в фильмах «Помни», «Шоколад», «Паранойя», «Немыслимое», «Помпеи». В данный момент снимается в сериале «Джессика Джонс».

После «Матрицы» Ривз заслужил одобрение критиков, снявшись в франшизе про Джона Вика, фильмах «Константин», «Помутнение», «Дом у озера», «Короли улиц» и «День, когда Земля остановилась». Также в 2013 году состоялся его режиссерский дебют — «Мастер тай-цзи». А в 2011 году Ривз совместно с художницей Александрой Грант выпустил книгу «Ода к счастью».

Лоуренс Фишборн — Морфеус

До исполнения роли Морфеуса Фишборн был уже состоявшимся актером, а после «Матрицы» его карьера пошла в гору. Он снялся в культовом сериале «C. S. I. : Место преступления», фильмах «Хищники», «Заражение» и воссоединился с Киану Ривзом во втором фильме про Джона Уика.

После роли злодея агента Смита Уивинг стал появляться в голливудских блокбастерах. Его следующей большой ролью стал Элронд в трилогии «Властелин колец», а потом и в «Хоббите». Снова работал с Вачовски в фильме «V — значит вендетта» и «Облачный атлас». Кроме того, он озвучил Мегатрона в фильмах «Трансформеры», Пингвина Ноя в «Делай ноги» и Гримбла в «Легендах ночных стражей».

Снялся в фильмах «Помни», «Плохие парни 2», «Восьмое чувство». Основал некоммерческую благотворительную организацию и написал две книги, посвященные борьбе с депрессией.

После успеха первого фильма трилогии Чонг должен был дальше исполнять роль Тэнка, однако переговоры о дальнейшем сотрудничестве провалились — предположительно, стороны не договорились о гонораре. Актер подал в суд на студию, однако в 2000 году был арестован. С тех пор у него была пара ролей в сериалах «Закон и порядок», «4исла» и «Черная метка».

Пол Годдард — агент Браун

Самой заметной работой после «Матрицы» стал сериал «На краю Вселенной».

После 1999 года снялся в «Вертикальном пределе» и сериале «Лонгмайр».

Джулиэн Араханга — Апок

После съемок в «Матрице» Араханга решил сфокусироваться на карьере режиссера. Основал собственную продюсерскую компанию Awa Films.

Белинда Макклори — Свитч

Продолжила актерскую карьеру, снявшись в фильме «Все святые», сериалах «Кейт и Ким» и «Доктор Блейк». Также стала играть на театральной сцене.

После роли Дозера снялся в фильмах «Морской пехотинец», «Решимость» и сериале «Спартак: Война проклятых».

Дорана вы наверняка помните еще по роли Элана Слизибаггано в ленте «Звездные войны: Эпизод II — Атака клонов». Также актер снялся в фильмах «Битва проклятых» и «Великий рейд».

Роуэн Уитт — мальчик с ложкой

После съемок в «Матрице» Уитт появился в сериалах «Домой и в путь» и «Побег Артфура Доджера». Сыграл главные роли в музыкальных постановках в Австралии «Чем дальше в лес» и «Книга мормонов».

Актриса скончалась от диабета в 2001 году во время съемок второй «Матрицы». Ее актерский дебют состоялся на театральной сцене, а в 1964 году она впервые появилась на большом экране. Мировую известность ей принесла роль прорицательницы Пифии.