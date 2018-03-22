Как кинематографисты отправили президента России в отпуск

Согласно сюжету президент России «устаёт от фейковой реальности» — то есть бесконечного созерцания «потёмкинских деревень», которые возводятся перед каждой его поездкой — и решает на неделю уехать в отпуск в Крым. Причём в гордом одиночестве, без сопровождения чересчур заботливых сотрудников ФСО

Служба охраны вынуждена наложить на лицо главы государства стойкий грим (эта операция по перевоплощению получает название «Высоцкий»), вручить ему поддельный паспорт на имя Владимира Утина и отправить в добрый путь.

Вопреки требованиям президента за ним отправляют присматривать толпу ФСОшников в одинаковых курортных рубашках и женщину-полицейского Дарью (Самбурская). Однако российский лидер мастерски уходит от слежки, а охрана принимает за верховного главнокомандующего безработного Валеру из Боровска — тот по чистой случайности скрывается от коллекторов в крымском санатории. Настоящий президент отправляется на полуостров на автомобиле со случайной попутчицей, учительницей младших классов (Цуканова-Котт). И пока Валера пользуется привилегиями «гостя №1», глава государства пытается подороже продать свои часы дальнобойщикам.

Россия, тем временем, постепенно погружается в хаос: правительство всерьёз воспринимает замечания, вскользь оброненные Валерой. Обеспокоены исчезновением президента России и в тайном чате мировых лидеров. «Он хотя бы в России? Может, включим Russia Today ?» — переживают главы государств. А президент своему отпуску очень рад: уже столкнувшись с хамством в аэропорту в начале фильма он осознаёт, что «18 лет родину не видел». На красной «Ладе» политик колесит по стране и смотрит, как живут люди. Если они живут не по закону, президент говорит: «Я запомню», — и что-то пишет в своём блокноте.

На вопрос казацкого атамана, кто он и что хочет, защищая оболганного молодого человека, глава государства отвечает: «Справедливости хочу».

Стоит ли говорить, что в конце картины всем появившимся в кадре воздастся по заслугам? «Это Россия»

Создатели фильма «проехались» практически по всем тревожащим россиян темам — от ипотеки до войны в Сирии. За своё путешествие президент успевает познакомиться с отечественной системой здравоохранения, богатым батюшкой и коррумпированными сотрудниками ГИБДД . Проблеме коррупции в фильме уделяется особое внимание: о взяточничестве в «Каникулах» рассуждают часто и подробно.

Не сказать, что происходящее сильно удивляет главного героя — он в своей жизни много чего повидал. Однако некоторые вещи всё же вводят президента в ступор. И тогда ему отвечают устами других действующих лиц: «Это не бред, родной! Это Россия».

Впрочем, на протяжении всего фильма его авторы пытаются объяснить, что мир не стоит делить на чёрное и белое. После плохих полицейских в кадре появляется хороший, после злоупотребляющего властью священника — честный, после жалоб на ведущих себя, как варвары «приезжих» — представитель одной из национальностей Северного Кавказа, слушающий Рихарда Вагнера . Многие мысли сценаристов озвучивает главный герой: мол, каждый несёт ответственность за происходящее в стране, и прежде чем кого-то винить, нужно взглянуть на собственные поступки.

Президент в «Каникулах» — спокойный, порядочный и исключительно положительный персонаж. Он предпочитает решать конфликты словом и за весь фильм дерётся только один раз, может поставить на место любого хама, всегда знает, что делать в сложной ситуации. Эдакий супермен, практически «роботизированный» герой, он бинтует головы попавшим в аварию пенсионеркам, не обращает внимания на женщин и, по собственному признанию, «всегда думает о России». Благодаря этому гипертрофированному образу создатели картины достигают комического эффекта. К слову, режиссёр и продюсеры отмечают, что имя Владимира Путина в фильме не используется — то есть, как на самом деле зовут главного героя можно только догадываться. Однако главы иностранных государств во время видео-конференции называют президента Владимиром («Владимир исчез»), а одна из героинь рассказывает российскому лидеру анекдот про Путина и Меркель.

Роуд-муви со скромным бюджетом

Замысел снять киноленту о побеге главы государства «в народ» принадлежит Илье Шерстобитову. Сперва Шерстобитов, продюсер короткометражных фильмов, не планировал садиться в режиссёрское кресло: он собирался выступить в привычном для себя амплуа и занялся поисками сопродюсера (им в конечном итоге стала Ольга Андрианова — новичок в индустрии). Найти режиссёра для «Каникул» никак не получалось, а сроки поджимали. Тогда автор идеи решился взять руководство съёмочной группой на себя.

Изначально релиз картины должен был состояться 18 января, однако впоследствии премьеру перенесли на дату после президентских выборов — чтобы избежать обвинений в попытках повлиять на исход голосования.

По словам создателей фильма, получившийся продукт лишён «глубинной сверхполитики» и является исключительно «роуд-муви про нашу страну». Продюсеры подчёркивают, что отсняли всю картину без государственной поддержки, на собственные средства. Бюджет, тем не менее, они раскрыть отказались: известно только, что это «очень небольшие» по кинематографическим меркам траты, а расходы на рекламу составили около 50 млн рублей.

Исполнительный директор компании «Люксор Дистрибьюшн» Сергей Сорочкин сообщил, что помимо России «Каникулы президента» покажут в Белоруссии и Казахстане, переговоры ведутся с кинотеатрами стран Балтии. На Украине фильме не выйдет «по определённым причинам». Впрочем, подчёркивает Сорочкин, обстоятельный разговор о распространении фильма за рубежом можно будет вести только после Каннского кинофестиваля. Создатели картины уверены, что отзыв прокатного удостоверения, как в случае с чёрной комедией «Смерть Сталина», им не грозит — экстремизма в фильме нет. «Я настаиваю на том, что наш фильм пронизан любовью к родине», — отмечает Андрианова.