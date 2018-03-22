Спилберг разочаровался в цифровых технологиях

29 марта выходит в прокат новый фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться". На мероприятии, посвященном предстоящей премьере, режиссер и продюсер поговорил с журналистами и ответил на некоторые вопросы, касающиеся нового фильма и не только.

В частности, Спилберг заявил, что после неудачного опыта с "переизданием" культового фильма "Инопланетянин" больше никогда не будет возвращаться к своим старым фильмам для того, чтобы оцифровать их и попытаться что-то в них изменить.

Что сделано, то уже сделано. Я никогда больше не буду возвращаться к своим старым фильмам, чтобы пытаться что-то в них улучшить или изменить. Как признался режиссер, он получил много негативных отзывов об оцифрованом фильме от поклонников классической версии. Спилберг объяснил, что глядя, как развиваются технологии, решил внести некоторые изменения в оригинальный фильм, в частности, как он выразился, "заменив обычную куклу на цифровую". Это пришлось не по вкусу зрителям, обвинившим режиссера в том, что фильм утратил свою изюминку.

— отметил режиссер, признавшись, что получил хороший урок.