В библиотеке на Дмитровке детям расскажут о звездах, планетах и астероидах

В библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе, в пятницу, 23 марта, проведут познавательное занятие для школьников «Загадочный космос». Гостей ждет презентация книг и показ научно-популярного фильма. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры. — На встрече с юными читателями мы поговорим о звездах и планетах, астероидах и кометах, метеорах и метеоритах. После беседы и викторины будет показан фильм о космосе, — поделился заведующий библиотекой Александр Федоров Начало в 14.00. Вход свободный. Адрес библиотеки № 29: Дмитровское шоссе, д. 50. (то)