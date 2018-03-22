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В библиотеке на Дмитровке детям расскажут о звездах, планетах и астероидах
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В библиотеке на Дмитровке детям расскажут о звездах, планетах и астероидах 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В библиотеке № 29 на Дмитровском шоссе, в пятницу, 23 марта, проведут познавательное занятие для школьников «Загадочный космос». Гостей ждет презентация книг и показ научно-популярного фильма. Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— На встрече с юными читателями мы поговорим о звездах и планетах, астероидах и кометах, метеорах и метеоритах. После беседы и викторины будет показан фильм о космосе, — поделился заведующий библиотекой Александр Федоров.
Начало в 14.00. Вход свободный. Адрес библиотеки № 29: Дмитровское шоссе, д. 50. (то)
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