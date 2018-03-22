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В медиацентре «Воробей» состоится встреча с известными персонами
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В медиацентре «Воробей» состоится встреча с известными персонами 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
В скором времени любители и все интересующиеся миром кино и радио смогут пообщаться с интересными и известными персонами в Московском дворце пионеров.
27 марта состоится очередная встреча со звездами радио и телевидения пройдет в медиацентре «Воробей». Все интересующиеся темой радио, интернета и телевидения могут принять участие в Медиафоруме «За кадром.
В роли спикеров выступят Николай Пивненко (радиоведущий, спортивный комментатор, режиссёр, телеведущий), который проведет беседу на тему „Интервью для радиоэфира“ и Дмитрий Табарчук, продюсер сериала „Молодёжка“.
Начало в 17.00.
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