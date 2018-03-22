В медиацентре «Воробей» состоится встреча с известными персонами

В скором времени любители и все интересующиеся миром кино и радио смогут пообщаться с интересными и известными персонами в Московском дворце пионеров.

27 марта состоится очередная встреча со звездами радио и телевидения пройдет в медиацентре «Воробей». Все интересующиеся темой радио, интернета и телевидения могут принять участие в Медиафоруме «За кадром.

В роли спикеров выступят Николай Пивненко (радиоведущий, спортивный комментатор, режиссёр, телеведущий), который проведет беседу на тему „Интервью для радиоэфира“ и Дмитрий Табарчук, продюсер сериала „Молодёжка“.

Начало в 17.00.