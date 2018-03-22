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Детская сказка российской писательницы может превратиться в американский мультсериал
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Детская сказка российской писательницы может превратиться в американский мультсериал 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
Нью-йоркская анимационная студия Frederator («Время приключений», «Кастлвания») купила права на разработку и выпуск сериала на основе книги «Котлантида» современной российской писательницы Анны Старобинец.
Как может выглядеть мультсериал
В мире книги, впервые опубликованной в 2011 году, все коты происходят с затонувшего материка под названием Котлантида. Предками сегодняшних мышеловов были котланты, каждая масть которых владела определённым волшебным умением.
Сказка рассказывает о приключениях ленивого рыжего кота по кличке Багет, чей прапрадед когда-то давно прибыл в Россию в фургоне с французским хлебом. Багет обладает наследственной способностью проходить сквозь время. И именно ему предстоит отправиться в путешествие в прошлое и выполнить опаснейшее задание, чтобы вернуть всем котам утраченное право на девять жизней, а ещё обрести свою любовь.
Обложка одного из англоязычных изданий
В 2015 году «Котлантида» была опубликована на английском языке. Сказка стала детской книгой года по версии The Telegraph и The Observer, что повлияло на решение студии Frederator её экранизировать.
Работает над сценарием мультсериала Бриди Ли-Кеннеди («Удивительный мир Гамбола», «Храбрейшие воины»). Других подробностей пока нет.
Frederator была основана в 1997 году бывшим президентом Hanna-Barbera Фредом Зайбертом. Студия занимается производством анимационных сериалов и фильмов, таких как «Волшебные покровители» для канала Nickeloden, «Время приключений» для Cartoon Network и «Кастлвания» для Netflix.
Анна Старобинец — современная российская писательница, получившая известность как автор произведений в жанре ужасов. Она написала книги «Переходный возраст», «Первый отряд. Истина», «Убежище 3/9», «Резкое похолодание», «Живущий», «Икарова железа». Кроме того, Старобинец пишет сценарии для телесериалов и фильмов. Картины «Книга мастеров» и «Страна хороших деточек» были сняты по её сценариям, а в основе последней лежит сказка самой Старобинец. Долгое время работала журналистом.
#книги
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