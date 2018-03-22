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Костромичей ждут долгожданные новинки в кино
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Костромичей ждут долгожданные новинки в кино 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.
ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2 (12+)
Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается…
Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.
КРОЛИК ПИТЕР (6+)
Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.
ДИКИЕ ПРЕДКИ (6+)
Каменный век и даже более поздние цивилизации — всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…
НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ (18+)
Американская семья отправляется в небольшое путешествие — навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…​
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