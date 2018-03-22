Костромичей ждут долгожданные новинки в кино

Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.

ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2 (12+)

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается…

Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.

КРОЛИК ПИТЕР (6+)

Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами.

ДИКИЕ ПРЕДКИ (6+)

Каменный век и даже более поздние цивилизации — всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас. У них тоже было слишком много родственников, а мужчины боролись за любимую женщину. Они тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч, и каждый стремился стать первым…

НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ (18+)

Американская семья отправляется в небольшое путешествие — навестить родственников, которые живут в кемпинге. Но автомобильный лагерь оказывается пуст. Под покровом ночи появляются трое психопатов в масках, цель которых не грабить или убивать, а выяснить, какой у каждого из членов семьи личный предел жажды жизни…​