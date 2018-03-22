По сюжету фильма лидер страны собирается на каникулы в Крым, а чтобы остаться инкогнито, меняет внешность при помощи пластического грима. Однако незадачливый художник берет образ с обложки первого попавшегося журнала, и теперь президент выглядит точь-в-точь как маргинал Валера, скрывающийся от коллекторов. По иронии судьбы сотрудники ФСО берут на сопровождение не тот объект — и вот, пока настоящий глава государства путешествует на автомобиле с попутчицей — учительницей Зиной, Валера охотно пользуется президентским сервисом, заодно решая вопросы внешней и внутренней политики.
В роли главы государства зрители вновь увидят Дмитрия Грачева — в этом ампула равных ему пока нет, потому в фильм актер попал без кастинга. Олегу Василькову достались сразу два персонажа — загримированный президент и непутевый Валера; Анна Цуканова-Котт перевоплотилась в преподавателя; а Настасья Самбурская сыграла очаровательную в своей нелепости сотрудницу службы охраны. В процессе съемок звезде «Универа» пришлось на время забыть о правильном питании и съесть три тарелки пельменей — что актрису, впрочем, совсем не расстроило. "Это не жертвы, — улыбается Настасья. — На самом деле мне было очень вкусно — я и хлебом заедала эти пельмени. Причем мне говорили: «Ну ты же на диете, чуть-чуть съешь!» А сцена родилась сама по себе, потому что я начала есть и не останавливалась. Ради искусства я готова на все — кроме того, чтобы показать грудь". Видеорепортаж с премьеры фильма:
Поддержать создателей ленты приехали звездные гости: Юлия Началова, Елена Захарова, Михаил Горевой, Теона Дольникова, Наталья Рудова, Анастасия Меськова, Дмитрий Колдун и другие артисты. "Жду от фильма хорошего настроения, — поделилась Ирина Безрукова. — Потому что очаровательный главный главный герой; играет Дмитрий Дибров, мой земляк, мы с ним из Ростова-на-Дону. Хочу увидеть своих друзей, поздравить, к примеру, Анечку Цуканову-Котт с ожидаемой другой премьерой. Быть беременной, мне кажется, это важнее, чем презентация фильма". Анна Цуканнова-Котт совсем недавно рассекретила беременность — ребенок станет вторым для актрисы и ее супруга-режиссера. Для премьеры Анна выбрала белое платье по фигуре, подчеркивающее округлившийся живот, и яркие сапоги. Но демонстрировала свой наряд Цуканнова-Котт недолго: устав от вспышек фотокамер, будущая мама ускользнула с красной дорожки и отправилась в зрительный зал — оценивать комедию на большом экране в компании мужа, сына Михаила, друзей и коллег. Гости премьеры фильма «Каникулы президента»
Анна Цуканова-Котт с семьей
Настасья Самбурская
Дмитрий Грачев с супругой
Илья Шерстобитов
Елена Захарова
Михаил Горевой
Ирина Безрукова с подругой
Дмитрий Колдун
Юлия Началова
Анастасия Меськова
IVAN (Александр Иванов)
Наталья Рудова
Сергей Степин с семьей
Команда фильма «Каникулы президента»