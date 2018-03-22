«Лицо со шрамом»

Жанр: драма, криминал

Год: 1983

Оператор: Джон А. Алонсо

Сюжет фильма «Лицо со шрамом»

Весной 1980 года был открыт порт Мэйриэл Харбор, и тысячи кубинских беженцев ринулись в США в поисках лучшей жизни. Один из них, Тони Монтано, не смог законно получить вид на жительство в Америке, поскольку уже на родине имел проблемы с законом. Жизнь на новой родине началась для Тони с преступления. Он прокладывает путь к своей Американской мечте по дороге наркотрафика. Богатство и власть, которых он достиг, превзошли его самые смелые амбиции. Но упасть с этой высоты на деле оказывается гораздо проще, чем он предполагал.

Интересные факты о фильме «Лицо со шрамом»:

В основе сценария одноименный роман Армитэджа Трэйла, датированный 1932 годом выпуска.

Во время съемок одной из сцен перестрелок Аль Пачино схватился за ствол автомата. Оружие раскалилось от стрельбы настолько, что актер получил очень сильный ожог. Остановить съемки пришлось на несколько недель — из-за лечения.

Англоязычное ругательство «fuck» произносится в картине 218 раз.

Оливер Стоун работал над сценарием в период борьбы с собственной зависимостью от наркотиков.

Мэрия города Майами отказала киногруппе в просьбе о съемках в городе, посчитав, что фильм с таким сценарием навредит репутации города.

На главную роль приглашали Роберта де Ниро , но он отказался играть Тони Монтано.

Трейлер фильма «Лицо со шрамом»:

https://www.youtube.com/watch?v=PKgIbMLR0zA