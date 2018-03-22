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Алиса Фрейндлих и Леонид Ярмольник на вечере Play&Help
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Алиса Фрейндлих и Леонид Ярмольник на вечере Play&Help 

Собака 39 минут назад
Фото: Собака
В Kempinski Hotel Moika 22 прошел благотворительный вечер «Оскар и Розовая дама», организованный проектом Play&Help. В нем приняла участие легендарная актриса Алиса Фрейндлих, которая исполнила отрывки своего знаменитого моноспектакля. На один вечер в Петербург по этому случаю прилетел актер Леонид Ярмольник, чтобы поддержать событие своими остроумными шутками. В ожидании представления гости, среди которых были управляющая бутиком Dior Шорена Джинали, актер Андрей Ургант, pr-специалист Наталья Плеханова и многие другие, развлекались съемками короткометражных фильмов вместе с актрисами Полиной Толстун, Полиной Сидихиной и Аглаей Тарасовой. А те, кому мода близка по духу, приобретали эксклюзивные футболки от Ульяны Сергеенко, созданные в коллаборации с проектом Play&Help. Все собранные в ходе вечера средства были направлены в пользу детей, находящихся в больницах и хосписах города.
Фото: Михаил Вильчук
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