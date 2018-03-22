Что творилось за кулисами премии АПКиТ

На днях в Москве вручили премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Sobesednik.ru побывал на церемонии.

На сей раз награды получили создатели телефильмов, вышедших в эфир телевизионных каналов. Поддержать телевизионщиков пришли и многие знаменитости. Ингеборга Дапкунайте впервые вышла в свет после развода с мужем. Но делиться переживаниями не захотела даже с Малаховым

Шпица занялась здоровьем

Слухи о том, что у Ингеборги Дапкунайте не все гладко в личной жизни, появились еще в конце прошлого года. Поговаривают, что артистка официально развелась со своим супругом Дмитрием Ямпольским в начале марта. С ним актриса прожила пять лет. От этого брака у звезды растет сын. На премии артистку атаковали журналисты, но делиться новостями из жизни звезда не спешила. Больше всего Дапкунайте испугалась, когда к ней подошли сотрудники Андрея Малахова, решившего сделать новое шоу о звездах. Ингеборга не захотела ничего слушать и тут же поспешила в зал.

— Я пока не знаю, о чем говорить! — заявила звезда и скрылась.

Ингеборга о разводе говорить не хочет // Фото: Денис Сорокин

Надо отметить, что в последнее время артистка сильно изменилась и стала еще худее. Не исключено, что из-за личных переживаний.

Наталья Бардо вышла в свет в платье с открытым декольте, под которым не оказалось нижнего белья. Мужчины не сводили с нее глаз, но актриса повышенным вниманием была явно довольна. Оригинальный наряд выбрала и Катя Шпица. Девушка в этот вечер хвасталась своими успехами. Оказалось, Катя начала усиленно совершенствовать свое тело.

— Я вернулась в регулярный спорт, теперь занимаюсь фитнесом с тренером, — рассказала артистка. — Мне сейчас кажется, что то, как я раньше занималась, было в корне неверно. Благодаря своему тренеру я узнала о существовании тех мышц, которые раньше вообще не чувствовала. Всегда мне интересно узнавать что-то новое о своем организме. Теперь я занимаюсь по часу два-три раза в неделю. Первое время тело очень болело от физической нагрузки. Но я даже люблю такое состояние. Это приятно.

У Кати Шпицы всегда много поклонников // Фото: Денис Сорокин

Евгений Стычкин пришел вместе с супругой Ольгой Сутуловой. Актер рассказывал, что только недавно вернулся из Индии, где провел целый месяц. В этой стране Стычкин отдыхает уже не первый год.

— Там я не смотрел сериалы, а только читал, — рассказывал актер. — Мне кажется, артист обязан сбегать от всех и находить время, чтобы что-то в себя впитывать. Хотя сериалы я люблю. Больше всего — об английском пожилом комике, на которого подают в суд за изнасилование. Восхитительная история!

Кстати, жену Стычкина Ольгу Сутулову в этот вечер признали лучшей актрисой за роль в «Троцком». Подобную награду — только в мужской номинации — получил Константин Хабенский . Актер, который в последнее время редко выходит в свет, на церемонии держался весьма сдержанно и тоже не стал откровенничать с журналистами.

Цекало похудел из-за новой работы

— Я живая, настоящая и не коварная, — делилась секретом своего успеха Лариса. — Наверное, поэтому и люди хорошо ко мне относятся.

Также Удовиченко призналась, что не следит за новостями своих коллег. Лариса заявила, что даже ничего не слышала о семейной жизни Армена Джигарханяна

— У меня есть позиция не влезать ни в чьи отношения, не участвовать в них и даже не слушать, — отрезала звезда. — Я совершенно не знаю, что у него происходит, и знать не хочу! Мне это неинтересно.

Александра Цекало многие не признали. Экс-солист кабаре-дуэта «Академия» в последнее время активно занялся продюсерской деятельностью. Он возглавляет компанию, которая занимается съемками кино и сериалов. Новая деятельность сказывается на нем позитивно: он постройнел и даже помолодел. Возраст выдает только седина в бороде!

Мария Кожевникова тоже в этот вечер осталась без награды. Но по этому поводу совсем не волновалась. Больше Маша переживает из-за своего сына Ивана, который запинается во время разговора. Об этом она рассказала поклонникам.

— Наверняка мы не первые, кто сталкивается с запинанием, — говорит Мария. — Ходили к нескольким врачам, но у всех мнение разное. Кто-то говорит, что само пройдет, другие выписывают таблетки, третьи объясняют, что ребенок слишком много знает и речевой аппарат не успевает за развитием. Наш Ванька действительно смышленый для своего возраста мальчишка. Сейчас просит ставить ему на всех языках мультики про цифры. Таким образом он учит французский, немецкий, испанский и даже китайский. Я не знаю, как быть, когда специалисты предлагают совершенно разные методы лечения. Нужно ли оно вообще?

Гоша Куценко незадолго до премии удивил своим новым образом. Он выставил фотографию с волосами. Но на премии появился в привычном имидже — без растительности на голове. Увидев Алику Смехову, актер тут же стал ее тепло приветствовать. Алика от прикосновений Куценко растаяла.

Анна Снаткина и Виктор Васильев выглядели абсолютно счастливыми. Анна недавно вернулась из Голливуда. Там актриса не работала, а занималась образованием. Она посещала курсы в местной киношколе и совершенствовала свой английский. От поездки осталась в восторге. Больше всего ее поразили местные киностудии.

Снаткина осталась в восторге от Америки // Фото: Денис Сорокин

Завершилась премия уже после полуночи. Триумфатором, как и предполагалось, стал фильм «Троцкий». Он победил сразу в девяти номинациях.

Победители премии АПКиТ:

• Лучший телевизионный фильм (1–4 серии): «Беглец», НТВ

• Лучший телевизионный мини-сериал (5–24 серии): «Троцкий» (8 серий), «Первый канал»

• Лучший телевизионный сериал (более 24 серий): «Молодежка» (52 серии), СТС • Лучший комедийный сериал: «Ольга», ТНТ • Лучший актер телевизионного фильма/сериала: Константин Хабенский — «Троцкий» (роль: Троцкий)

• Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала: Ольга Сутулова — «Троцкий» (роль: Наталья Седова