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Дети часто умнее взрослых и всегда искреннее. И это нужно поддерживать и развивать
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Дети часто умнее взрослых и всегда искреннее. И это нужно поддерживать и развивать 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 22 марта, эксперты обсудили проект развития детского кинообразования. Речь идет о том, что современные дети сами хотят создавать фильмы и у них есть необходимые технологии, но не хватает знаний.
Директор международного детского фестиваля «Мы сами снимаем кино» Елена Бреднева и ее коллега Александр Костюченко предложили проект развития интерактивной кинопедагогики и подготовки учителей, знающих, как снимать кино. Как отметила член Общественной палаты России Элина Жгутова, цель проекта — отвоевать у интернета зрителя.
— Книга сейчас сильно проигрывает в воспитательном процессе. Думаю, было бы неплохо, если Министерство культуры поддержит проект кинообразования. Поскольку он может оказать огромную помощь в воспитании подрастающего поколения, — сказала Жгутова.
Однако не все согласны с идеей вовлечения детей в кинопроцесс. Как подчеркнул сопредседатель правления Молодежного центра Союза кинематографистов Филипп Абрютин, не надо снимать кино детям, потому что они начинают себя обманывать.
— Дети сначала выступают в роли конкретных профессионалов — режиссеров, продюсеров, операторов, но впоследствии остаются без работы, — уточнил Абрютин. — Киномир, к сожалению, жесток.
Тем не менее эксперты настаивают на том, что эту сферу нужно активно развивать и привлекать к этому подростков, чтобы они осваивали интересные профессии.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Тофик Шахвердиев, режиссер, заслуженный деятель культуры РФ:
— На мой взгляд, дети не должны снимать кино. И дело тут не в технике, а в жизненном опыте, хотя технически сейчас все стало намного проще. Но не каждый человек, купивший камеру, становится оператором или режиссером. Этому надо учиться, причем всю жизнь.
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