Дети часто умнее взрослых и всегда искреннее. И это нужно поддерживать и развивать

В четверг, 22 марта, эксперты обсудили проект развития детского кинообразования. Речь идет о том, что современные дети сами хотят создавать фильмы и у них есть необходимые технологии, но не хватает знаний.

Директор международного детского фестиваля «Мы сами снимаем кино» Елена Бреднева и ее коллега Александр Костюченко предложили проект развития интерактивной кинопедагогики и подготовки учителей, знающих, как снимать кино. Как отметила член Общественной палаты России Элина Жгутова , цель проекта — отвоевать у интернета зрителя.

— Книга сейчас сильно проигрывает в воспитательном процессе. Думаю, было бы неплохо, если Министерство культуры поддержит проект кинообразования. Поскольку он может оказать огромную помощь в воспитании подрастающего поколения, — сказала Жгутова.

Однако не все согласны с идеей вовлечения детей в кинопроцесс. Как подчеркнул сопредседатель правления Молодежного центра Союза кинематографистов Филипп Абрютин , не надо снимать кино детям, потому что они начинают себя обманывать.

— Дети сначала выступают в роли конкретных профессионалов — режиссеров, продюсеров, операторов, но впоследствии остаются без работы, — уточнил Абрютин. — Киномир, к сожалению, жесток.

Тем не менее эксперты настаивают на том, что эту сферу нужно активно развивать и привлекать к этому подростков, чтобы они осваивали интересные профессии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— На мой взгляд, дети не должны снимать кино. И дело тут не в технике, а в жизненном опыте, хотя технически сейчас все стало намного проще. Но не каждый человек, купивший камеру, становится оператором или режиссером. Этому надо учиться, причем всю жизнь.