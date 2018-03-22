Крис Эванс намекнул, что больше не будет играть Капитана Америку после четвёртых «Мстителей»

К тому же у него истекает контракт.

Актёр Крис Эванс, исполняющий роль Стива Роджерса , также известного как Капитан Америка, в киновселенной Marvel, сообщил, что готовится отказаться от образа супергероя и отложить щит.

В разговоре с изданием New York Times Эванс уже не в первый раз за последние годы намекнул, что грядущие фильмы «Мстители: Война бесконечности» и следующая часть «Мстители 4», на которых заканчивается его контракт, могут стать для него последними.

В прошлом году Эванс несколько месяцев снимался в обоих фильмах (съёмки проходили почти без перерыва) и пока он не планирует возвращаться в киновселенную в следующих картинах. По его словам, «лучше самому сойти с поезда прежде чем тебя из него выкинут». Сам актёр надеется, что грядущие пересъёмки четвёртых «Мстителей», запланированные на осень, будут для него финальными.

В киновселенной Капитана Америку могут заменить сразу несколько персонажей. Например, в комиксах его обязанности исполнял Баки Барнс или Зимний Солдат, которого сыграл Себастьян Стэн , так что авторы следующих картин могут пойти тем же путём. Кроме того, образ героя брал на себя Сэм Уилсон, также известный как Сокол. В фильмах эта роль досталась актёру Энтони Маки

Премьера «Войны бесконечности» в России запланирована на 3 мая — на неделю позже, чем в США и многих других странах.

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