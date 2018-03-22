Крис Эванс намекнул, что больше не будет играть Капитана Америку после четвёртых «Мстителей» 

К тому же у него истекает контракт.
Актёр Крис Эванс, исполняющий роль Стива Роджерса, также известного как Капитан Америка, в киновселенной Marvel, сообщил, что готовится отказаться от образа супергероя и отложить щит.
В разговоре с изданием New York Times Эванс уже не в первый раз за последние годы намекнул, что грядущие фильмы «Мстители: Война бесконечности» и следующая часть «Мстители 4», на которых заканчивается его контракт, могут стать для него последними.
В прошлом году Эванс несколько месяцев снимался в обоих фильмах (съёмки проходили почти без перерыва) и пока он не планирует возвращаться в киновселенную в следующих картинах. По его словам, «лучше самому сойти с поезда прежде чем тебя из него выкинут». Сам актёр надеется, что грядущие пересъёмки четвёртых «Мстителей», запланированные на осень, будут для него финальными.
В киновселенной Капитана Америку могут заменить сразу несколько персонажей. Например, в комиксах его обязанности исполнял Баки Барнс или Зимний Солдат, которого сыграл Себастьян Стэн, так что авторы следующих картин могут пойти тем же путём. Кроме того, образ героя брал на себя Сэм Уилсон, также известный как Сокол. В фильмах эта роль досталась актёру Энтони Маки.
Премьера «Войны бесконечности» в России запланирована на 3 мая — на неделю позже, чем в США и многих других странах.
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