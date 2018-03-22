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В Щукине покажут фильм о битве за Севастополь
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В Щукине покажут фильм о битве за Севастополь 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В рамках работы киноклуба «Историческая киносреда» в Щукине 23 марта бесплатно покажут авторский фильм Валерия Тимощенко «Чистая победа. Битва за Севастополь» о взятии легендарной морской крепости 9 мая 1944 года.
— Фильм соединяет хронику и современные съемки в городе во время референдума о присоединении Крыма к России. Если говорить о чувствах людей, то чистая победа семидесятилетней давности с потрясающей точностью отражается в другой. И становится ясно, что эти люди ни тогда, ни сегодня проиграть не могли. Картина получила Гран-при VII фестиваля документального кино «Соль земли» в 2014 году, — отметила представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Начало в 15.00. Показ пройдет в отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). Вход свободный, количество мест ограничено.
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