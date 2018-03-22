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В Северном Тушине пройдет очередная встреча психологического киноклуба
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В Северном Тушине пройдет очередная встреча психологического киноклуба 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Филиал «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи 28 марта организует киноклуб для жителей Северного Тушина. Для просмотра выбран американский фильм 1998 года «Мачеха».
— Занятие в психологическом киноклубе будет складываться из двух частей: сначала мы познакомимся друг с другом и посмотрим фильм, а затем обсудим его. Причем обсуждение предполагает обмен мнениями, а не спор. Приглашаем зрителей старше 18 лет. Занятие позволит лучше узнать себя и других, а также сравнить свои впечатления от просмотра с реакциями окружающих людей, — сообщила руководитель филиала Елена Ракитина.
Адрес проведения: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. Начало в 18.00. Вход свободный. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (495) 944-45-04.
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