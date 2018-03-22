В Хорошево-Мневниках расскажут, как снимается научное кино

В Хорошево-Мневниках 30 марта состоится лекция «Как снимают научное кино?», которую прочтет режиссер и сценарист документального кино Борис Загряжский.

— Кинематограф остается самым доступным и понятным методом разъяснения новых идей и тенденций в науке и технике не только для широких масс, но и для профессионалов. О том, как рождается идея такого фильма, о творческих поисках и процессе съемок и поведает гостям встречи Борис Загряжский, автор таких документальных фильмов, как «Компьютер и загадка Леонардо», «Альтернатива», «О людях и атомах». Также Борис Александрович ответит на вопросы о своем творческом становлении и выборе профессии режиссера, — сообщила организатор Татьяна Иванова

Начало мероприятия в 15.00, вход для всех желающих свободный. Адрес проведения: ул. Паршина, д. 33.