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В Хорошево-Мневниках расскажут, как снимается научное кино
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В Хорошево-Мневниках расскажут, как снимается научное кино 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Хорошево-Мневниках 30 марта состоится лекция «Как снимают научное кино?», которую прочтет режиссер и сценарист документального кино Борис Загряжский.
— Кинематограф остается самым доступным и понятным методом разъяснения новых идей и тенденций в науке и технике не только для широких масс, но и для профессионалов. О том, как рождается идея такого фильма, о творческих поисках и процессе съемок и поведает гостям встречи Борис Загряжский, автор таких документальных фильмов, как «Компьютер и загадка Леонардо», «Альтернатива», «О людях и атомах». Также Борис Александрович ответит на вопросы о своем творческом становлении и выборе профессии режиссера, — сообщила организатор Татьяна Иванова.
Начало мероприятия в 15.00, вход для всех желающих свободный. Адрес проведения: ул. Паршина, д. 33.
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