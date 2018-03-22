Ещё
Актёр из «Игры престолов» рассказал о новом сериале со своим участием
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актёр из «Игры престолов» рассказал о новом сериале со своим участием 

RT на русском 1 час назад
Британский актёр Гарри Ллойд, известный по сериалу «Игра престолов», рассказал о новом телевизионном проекте «Двойник» со своим участием, сообщает kp.ru. В этом шоу для канала Starz он сыграл директора законспирированного берлинского агентства ООН Питера Куайла.
«Это метафизический шпионаж», — заявил Ллойд.
Как отметил актёр, сначала его герой предстаёт ограниченным и льстивым человеком «со связями», но по мере развития сюжета он вынужден принимать серьёзные решения и осознавать себя как личность.
«И это, я думаю, является для него сюрпризом. Для него это означает почти выживание. Речь идёт о сохранении работы, а потом и о сохранении жизни, которая становится всё хуже и хуже», — добавил Ллойд.
Ранее стала известна дата выхода ремейка фильма «Ворон» со звездой сериала «Игра престолов» Джейсоном Момоа в главной роли.
RT на русском: последние новости
Что смотреть в кино с 22 марта Дэнни Бойл подтвердил, что станет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде Мединский поддержал идею создания Центра документального кино в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»11
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни45
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение