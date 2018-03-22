Актёр из «Игры престолов» рассказал о новом сериале со своим участием 

Британский актёр Гарри Ллойд, известный по сериалу «Игра престолов», рассказал о новом телевизионном проекте «Двойник» со своим участием, сообщает kp.ru. В этом шоу для канала Starz он сыграл директора законспирированного берлинского агентства ООН Питера Куайла.
«Это метафизический шпионаж», — заявил Ллойд.
Как отметил актёр, сначала его герой предстаёт ограниченным и льстивым человеком «со связями», но по мере развития сюжета он вынужден принимать серьёзные решения и осознавать себя как личность.
«И это, я думаю, является для него сюрпризом. Для него это означает почти выживание. Речь идёт о сохранении работы, а потом и о сохранении жизни, которая становится всё хуже и хуже», — добавил Ллойд.
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