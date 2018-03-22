Викандер и Кио попадут в любовный треугольник

Алисия Викандер («Девушка из Дании») и Райли Кио («Удача Логана») исполнят главные роли в новом фильме Уоша Уэстмоленда «The Earthquake Bird». Действие нуар-триллера развернется в Токио.

Сюжет расскажет о молодой американке, переехавшей в японскую столицу вместе со своим бойфрендом. В Токио она заводит роман с местным фотографом и попадает в страстный любовный треугольник. Но неожиданно ее парень пропадает без вести, а героиня становится главной подозреваемой в убийстве.

Съемки фильма, основанного на одноименном романе Сюзанны Джонс, начнутся в конце мая. Производством займется студия Netflix

Добавим, что за последний месяц в прокат вышли сразу две картины с Алисией Викандер. 1 марта — мелодраматический триллер «Погружение», а на прошлой неделе — приключенческий экшн «Tomb Raider: Лара Крофт».