Ещё
Викандер и Кио попадут в любовный треугольник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Викандер и Кио попадут в любовный треугольник 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Алисия Викандер («Девушка из Дании») и Райли Кио («Удача Логана») исполнят главные роли в новом фильме Уоша Уэстмоленда «The Earthquake Bird». Действие нуар-триллера развернется в Токио.
Сюжет расскажет о молодой американке, переехавшей в японскую столицу вместе со своим бойфрендом. В Токио она заводит роман с местным фотографом и попадает в страстный любовный треугольник. Но неожиданно ее парень пропадает без вести, а героиня становится главной подозреваемой в убийстве.
Съемки фильма, основанного на одноименном романе Сюзанны Джонс, начнутся в конце мая. Производством займется студия Netflix.
Добавим, что за последний месяц в прокат вышли сразу две картины с Алисией Викандер. 1 марта — мелодраматический триллер «Погружение», а на прошлой неделе — приключенческий экшн «Tomb Raider: Лара Крофт».
Киноафиша: последние новости
Тесса Томпсон и Крис Хемсворт воссоединятся в ребуте «Людей в черном» Вышел трейлер комедии «Ты водишь!» с Джереми Реннером Стало известно, кто сыграет старшего брата Шелдона из «Теории Большого Взрыва»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»11
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни45
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение