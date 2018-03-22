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Самый странный момент «Тихоокеанского рубежа 2»
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Самый странный момент «Тихоокеанского рубежа 2» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Удивительная сцена, которая особенно дико выглядит в России.
До просмотра «Тихоокеанского рубежа 2» я прочитал множество рецензий на фильм, но ни в одной из них не упоминался, пожалуй, самый необычный фрагмент картины.
Когда главные герои вылетают на финальную битву, русский член экипажа внезапно включает в кабине вокализ «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой» Эдуарда Хиля.
Кадета спрашивают, что это за музыка такая, и он отвечает: «Бабушка включала мне её. Успокаивает меня». Другому пилоту это не нравится, и он кричит: «А меня не успокаивает! Меня не успокаивает!»
В фильме звучит не только голос Хиля, но и появляется он сам — в виде голограммы, после чего роботы под управлением главных героев улетают в Японию вдаль под звонкий голос советского эстрадного певца.
Сразу после просмотра фильма я решил выяснить, не была ли эта сюрреалистичная сцена добавлена специально для России. Но нет: её показывали не только у нас — Хиля упоминают в том числе и чешские обозреватели.
Почему вокализ решили вставить в фильм, никто из авторов картины пока не объяснял.
Да, номер советского певца на Западе стал популярным мемом и даже добрался до «Гриффинов», но всплеск популярности «мистера Трололо» случился ещё в 2009 году — за несколько лет до смерти Хиля. Спустя девять лет видеть такую отсылку в голливудском блокбастере как минимум странно.
#фан #видео #тихоокеанскийрубеж
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