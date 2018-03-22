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Появился второй трейлер «Дэдпул 2»
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Появился второй трейлер «Дэдпул 2» 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
«Дэдпул 2» является одной из самых ожидаемых кино-картин 2018 года и в Сети появился второй трейлер этого фильма. Для тех любителей кино, кто не смотрел первую часть фильма, вышедшую в 2016 году, рекомендуем сначала ознакомится с оригиналом. «Дэдпул» является пародией на фильмы про супер-героев и в нём достаточно много юмора и спецэффектов, так что он придётся по вкусу многим любителям подобных фильмов. Первую часть встретили очень хорошо и продюсеры решили снять сиквел, дабы порадовать своих поклонников. Интересным фактом является то, что для съёмок первой части был довольно скромный бюджет, который не превыс 60 миллионов долларов, при том, что фильм окупился несколько раз. Премьера «Дэдпул 2» в России назначена на 18 мая.
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