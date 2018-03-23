Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых

Саша Грей Некоторые будущие знаменитости попали в порноиндустрию по собственному желанию — как говорится, из любви к искусству. Кто-то хотел прославиться, показав себя во всей красе. Но многие решились на такой отчаянный шаг из-за нужды — и сильно пожалели об этом, став всемирно известными звездами.

Саша Грей успела стать ветераном порно к 23 (!) годам.

О своем решении перестать сниматься в фильмах для взрослых она сообщила на своей странице в Facebook: «Я всегда старалась быть как можно более честной и открытой со своими поклонниками и зрителями. Стало совершенно очевидным, что мое время как исполнителя в фильмах для взрослых закончилось. Не беспокойтесь, я не обрела Иисуса . Одно лишь определенно: я с гордостью могу сказать, что ни о чем не сожалею, я на самом деле чувствую, что я достигла всего, что могла, как исполнитель». В порноиндустрию Марина Энн Хэнцис (настоящее имя Саши) подалась не от плохой жизни, не из стремления к славе и деньгам.

Она сама была большой любительницей кино для взрослых еще со школы, но, как правило, такие фильмы ее во всех смыслах не удовлетворяли. «Большинство фильмов категории XXX я нахожу скучными и не возбуждающими — ни физически, ни визуально. Я хочу стать той, кто удовлетворит фантазии каждого», — заявила она в одном из интервью. Осталась ли Саша, показавшая в многочисленных порнофильмах самые разные способы достичь оргазм, заклейменной позором после завершения карьеры?

Напротив, она стала еще более популярной. Грей написала несколько книг, в том числе автобиографию, выпустила арт-порноальбом «Neu Sex» со своими фотографиями, начала сотрудничать с модными брендами, была вокалисткой электро-индастриал-группы, сыграла главную роль в фильме «Девушка по вызову» знаменитого режиссера Стивена Содерберга , снялась в картине «Открытые окна» Начо Вигалондо вместе с Элайджей Вудом. Она гастролирует по миру с диджейскими сетами, раздает автографы и выпускает футболки с собственным изображением. В общем, жизнь у Саши кипит.

Ким Кардашьян

Сегодня Ким Кардашьян для многих является иконой стиля и красоты. Она одна из самых богатых и успешных женщин в мире, звезда реалити, у которой более ста миллионов подписчиков в Instgram. Ким построила целую бизнес-империю на своем имени, ее любят дизайнеры и редакторы глянцевых журналов, она выходит на красные дорожки и постоянно появляется в таблоидах.

Начиналось это амбициозное восхождение к славе… с домашнего порно. В 2006 году в Сети появилось видео, в котором Ким в разнообразных позах предается плостким утехам со своим бойфрендом, R&B-певцом Рэем Джеем. Ким сначала отрицала подлинность записи, потом судилась, затем заявила, что ей очень стыдно. Правда, по слухам, видео стало общедоступным с легкой руки мамы Ким Кардашьян, Крис Дженнер , которая всеми способами старается сделать свою семью популярной и извлекать из славы выгоду. В любом случае, запись по-прежнему можно найти в интернете, а сама Ким продолжает регулярно сниматься обнаженной. Правда, уже не в порно. Хотя кто знает. Когда Кардашьян стала супругой известного рэпера Канье Уэста, Рэй Джей снова пытался поймать волну популярности, напомнив всем о том самом домашнем видео.

Певец выпустил сингл с Ким на обложке, который дерзко и просто назвал «Я имел ее первым».

Сильвестр Сталлоне

К успеху Сильвестр Сталлоне шел долго, мучительно, а иногда и через постель. До легендарных фильмов «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые», многомилионных гонораров, номинаций на «Оскар», успеха и любви миллионов фанатов в жизни актера были отказы режиссеров, бедность и съемки в порно.

Двадцатичетырехлетним парнем Сталлоне снялся в фильме «Итальянский жеребец», и речь там шла вовсе не о скакунах, а молодой паре, вносящей разнообразие в отношения с помощью садомазохизма и группового секса. Эта роль стала первой для будущей кинозвезды, а заработал он за нее всего двести долларов.

Сам Сильвестр Сталлоне уверяет, что настоящего секса во время съемок не было, а картину перемонтировали с новыми актерами, когда он уже стал популярным. В любом случае Сталлоне заявил, что совершенно не стеснялся публично обнажаться, а на Бродвее играл в пьесе, где выходил на сцену абсолютно голым.

Тиль Швайгер

Не будем скрывать, что не отказались бы посмотреть на молодого Тиля Швайгера в фильме категории XXX. Однако немецкий актер не решился на такие съемки, а порно… только озвучивал. Не знаем, как Тилю удавалось не смеяться, но его работа заключалась в том, чтобы вставлять между важными драматургическими поворотами картин короткие реплики вроде «О да, давай», «Повернись вот так» и стонать, изображая страсть и наслаждение. В индустрию Швайгер попал, бросив сначала филологический факультет из-за скуки, а потом и медицинский из-за проблем с учебой. Он прошел курс обучения в Кельнской театральной школе, вступил в труппу боннского театра, зарабатывал очень мало и практически голодал.

В итоге из-за нежелания продолжать озвучивать порнофильмы Тиль, никогда ранее не мечтавший об актерской славе, стал чаще ходить на светские тусовки и кинопробы, решив, что лучше уж покорить шоу-бизнес, чем всю жизнь стонать за кадром.

Сандра Буллок

Сандра Буллок снялась в софт-порно, находясь на грани отчаяния.

Начинающая актриса работала официанткой, зарабатывала мало, а достойных ролей ей не предлагали. В итоге Сандра скинула всю одежду, отбросила стыд и начала сниматься в фильмах с названиями «Сладкие губки», «Амазонка в огне» и тому подобное.

Главное, что ей приходилось делать в кадре — изображать страстный секс, будучи абсолютно голой. Когда карьера Сандры Буллок резко пошла вверх, она наняла детективов, которые выкупили все записи с ее откровенными фильмами, и уничтожила их. Буллок повезло, если бы дело было не в 80-е, когда в Сети еще нельзя было распространить информацию с молниеносной скоростью, так легко стереть следы прошлого ей бы не удалось.

Кэмерон Диаз

Кэмерон Диаз тоже поспешила окунуться в омут с головой и в девятнадцать лет, за два года до выхода фильма «Маска», сделавшем ее мировой звездой, снялась в очень сомнительной картине. В садо-мазо видео Кэмерон в кожаном корсете и колготках в сетку, самозабвенно мнет грудь, демонстрирует виртуозное умение пользоваться зажимами для сосков, с жаром наказывает вместе с другой девушкой висящего на цепях парня… В общем, вы поняли о чем фильм, создатели которого на «Оскар» явно не претендавали. Когда Диаз прославилась, ее начали шантажировать этим видео, она подала в суд, но запись в итоге попала в Сеть.