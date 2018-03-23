Блокбастер «Черная пантера» стал самым обсуждаемым фильмом за все годы существования Twitter 

«Черная пантера» уверенно шагает по миру, собирая огромную кассу и принося небывалую прибыль создателям картины. При этом новый блокбастер Marvel является, бесспорно, одним из самых обсуждаемых релизов последнего года, а в Twitter вообще побил все рекорды. Сообщается, что «Черная пантера» стал самым обсуждаемым фильмом за все годы существования Twitter. Речь идет не только об экранизациях комиксов, но мировом кинематографе вообще. На данный момент зафиксировано более 35 миллионов обсуждений фильма на платформе микросообщений, и это абсолютный рекорд. По географии обсуждений первое место принадлежит, конечно, США. Второй страной, где больше всего обсуждают «Черную пантеру», стала Великобритания, а третьей, как ни странно, Таиланд. Самыми популярными хэштегами по фильму стали #BlackPanther и #WakandaForever. Ранее рекорд принадлежал «Звездным войнам: Пробуждение силы», еще одному релизу Disney.
попкорнnews