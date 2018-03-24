«Синяя птица. Последний богатырь»: сказочное шоу на «России 1»

25 марта на телеканале «Россия 1» — грандиозная премьера. Впервые на телеэкране объединились два суперпроекта: Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» и популярный семейный блокбастер «Последний богатырь». Получился «Сказочный сезон».

Будущее кино рождается прямо на съемочной площадке телевизионного проекта. Такое на ТВ зритель увидит впервые. Это сказка, сделанная людьми, где маленькие волшебники и есть главные герои специального сказочного сезона конкурса «Синяя птица. Последний богатырь».

Юные таланты попадут в то самое магическое Белогорье, здесь познакомятся с богатырем Иваном, а кто-то и поразит его своими сверхспособностями.

И такой шанс на проекте есть у всех детей. Победителю сказочного сезона достанется невероятный приз-мечта: участие в съемках продолжения любимого фильма «Последний богатырь».

Иван переживает за каждого, отправляя на сцену «Синей птицы». Кстати, из мира Белогорья на «Мосфильм» дети попадут, как в фильме, через магический портал в дупле старого дуба. Но прежде чем показать всем, на что способны, — небольшая, но обязательная остановка.

Путь в киносказку для участников «Синей птицы» начинается, как и положено в кино, на красной ковровой дорожке. Здесь участники вместе с именитыми артистами дают интервью, фотографируются для прессы, а дальше — прямая дорога на сцену «Синей птицы».

В сказочном сезоне зрители увидят новых и уже хорошо знакомых нам юных артистов — участников прошлых лет — ведь мечта о большом кино есть у каждого ребенка.

"Этим детям можно позавидовать, они все заслуженно уже в индустрии", — говорит актер Александр Петров

Прославленные артисты, пришедшие поддержать участников, не расстаются с ними и после выступлений — уже как коллеги общаются и делятся опытом, фотографируются на память.

Юный пианист растрогал настолько, что наши блистательные актеры, которые присоединились к народным артистам в жюри конкурса, не могут найти слов от восторга.

Кому из этих удивительно талантливых детей откроется дорога теперь и в кино? 25 марта в 18:30 зрители окажутся в настоящей сказке, в специальном сезоне «Синяя птица. Последний богатырь». К званию «главной детской телесцены страны» теперь впору прибавлять еще и приставку «кино».