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Кончаловский рассказал, что значило бы получение «Оскара» фильмом из России
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Кончаловский рассказал, что значило бы получение «Оскара» фильмом из России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Известный режиссер Андрей Кончаловский считает, что «Оскар», полученный российским фильмом, показал бы миру, что Россия умеет хорошо делать не только танки.
Церемония вручения премий «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе 4 марта. В номинации «Лучший фильм» награду присудили фантастической картине «Форма воды» Гильермо дель Торо, а он сам также удостоился звания «Лучший режиссер». На главную награду «Оскара» также претендовали ленты «Прочь», «Леди Берд», «Призрачная нить», «Темные времена», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Зови меня своим именем», «Дюнкерк» и «Секретное досье».
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» повторил судьбу его же «Левиафана», который в 2015 году был номинирован, но не получил «Оскар». Фильм Кончаловского «Рай» в 2016 году был включен в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке.
»Если уж ехать на «Оскар», то, конечно, лучше его ("Оскар") получить, неважно какой фильма даже. Российский фильм, получающий «Оскар», на мой взгляд, — это просто важно для мира, чтобы понимать, что мы не только танки хорошие делаем, самолеты, но еще и цветы выращиваем", — сказал Кончаловский РИА Новости.
Говоря о фильме «Нелюбовь», Кончаловский отметил, что Звягинцев является талантливым художником. «Я думаю, что он еще ищет себя», — добавил он.
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