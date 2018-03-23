Ещё
Кончаловский рассказал, когда завершатся работы над фильмом о Микеланджело
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кончаловский рассказал, когда завершатся работы над фильмом о Микеланджело 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский рассчитывает летом завершить работу над своим новым фильмом о Микеланджело Буонарроти «Монстр. Видения».
"Я надеюсь, что летом", — сказал Кончаловский РИА Новости.
Производство картины осуществляет Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств совместно с итальянской компанией Jean Vigo Italia при участии благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», Минкультуры РФ, а также Первого канала и Rai Cinema. Генеральным продюсером фильма выступил известный российский предприниматель Алишер Усманов.
В новом фильме Кончаловский намерен показать несколько эпизодов из жизни Микеланджело, опираясь на жанр «видения». Роль Микеланджело исполнит итальянский актер Альберто Тестоне, роль маркиза Маласпина — Умберто Орсини, а в роли Папы Юлия II выступит Массимо де Франкович. В картине примут участие и непрофессиональные артисты. Фильм будет снят на итальянском языке.
В январе министр культуры РФ Владимир Мединский говорил, что Россия планирует отправить фильм на Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости: последние новости
Кончаловский рассказал, что значило бы получение "Оскара" фильмом из России Фильм "Каникулы президента" не выйдет в прокат на Украине Бекмамбетов хочет снять фильм с помощью искусственного интеллекта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как снимался сериал «Золотая орда»13
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни48
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
10 фильмов, которые скрасят ожидание весны
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение