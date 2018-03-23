Дарья Егорова: Мать Степанова пытается изгнать из сына бесов

Звезда многосерийных лент «Последний янычар», «Весной расцветает любовь», «Пока станица спит», «Тайны института благородных девиц» Дарья Егорова мечтает сыграть главные роли в своей жизни — счастливой жены и любящей матери. О личном счастье после трагического расставания с Василием Степановым и о работе в новом кинопроекте с Эвелиной Блёданс она рассказала нам в интервью.

— Я очень много и долго снималась в длинных сериалах, например «Пока станица спит» и продолжении ленты «Последний янычар» — около 300 серий, показанных на канале «Россия 1».

Съемки проходили в Киеве, я два года работала без выходных, — вспоминает Егорова. — В это же время снималась в главной роли в другой картине — «Весной расцветает любовь» в Москве. Я спала только в самолете, переодевалась в машинах, почти каждый день летала, от усталости однажды даже перепутала текст своих персонажей. После таких длительных съемок уже теряешь интерес к своей героине, устаешь от съемочной группы и понимаешь, что расти некуда. Поэтому решила, что нужно сниматься либо в малосерийных лентах, либо в полном метре. Вот скоро выйдет в прокат комедия «Мишура», где я сыграла одну из центральных ролей. Сейчас работаем над съемками драмы Лилии Трофимовой «Другой». Это история о том, как девушка-музыкант влюбилась в парня с синдромом Дауна. Кто сыграет главного героя, пока держится в секрете. Главной героиней стану я, мою лучшую подругу будет играть Эвелина Блёданс (актриса воспитывает сына с синдромом Дауна. — Авт.), в картине сыграют и Андрей Смоляков , и певец Эмин Агаларов . С ним записали саундтрек «Вдохни меня», который вошел в новый альбом Эмина.

Карьера Дарьи Егоровой складывается весьма стремительно. К своим 27 годам она сыграла в 30 фильмах, во многих — в главной роли. В 2011 году окончила Театральный институт им. Щукина, и буквально через год на «России 1» показали фильм «Формула счастья» с ней в главной роли, вскоре зрители этого канала увидели ленту «Анютино счастье», а потом одна мелодрама сменяла другую. Но мало кто знает, что Егорова могла бы стать знаменитой не благодаря мыльным операм, а как героиня ситкома «Универ» на ТНТ, ей предлагали заменить Марию Кожевникову

Дарья с двоюродной сестрой, бизнесвумен Мариеттой Азарян// Фото: Мила Стриж

— Когда мне предложили эту роль, я была занята учебой, личной жизнью и совсем не видела себя в «Универе». Это не мой формат, мне неинтересно было бы там играть, и юмора я там не вижу. И сегодня не жалею, что отказалась. Мне бы хотелось сыграть в «Методе» или «Оттепели», вот такие сериалы — другое дело.

Так умело передать на экране все любовные перипетии своих героинь во множестве мелодрам Дарье Егоровой отчасти помогла ее личная драма. Она пять лет встречалась с актером Василием Степановым, с которым училась вместе в театральном институте. Студенческий роман перерос в гражданский брак, и влюбленные даже жили несколько лет вместе. Но в 2012 году пара распалась.

— В 2009 году вышел фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров», на Василия обрушилась слава, именно эта популярность и стала катализатором обострения его психического недуга. В прошлом году он оказался в психбольнице, и его родные в разных телешоу обливали меня грязью, получая за это хорошие гонорары. Его мама, вместо того чтобы лечить сына у психиатров, пытается изгнать из него бесов. Сам Василий тоже не понимает, что он болен и ему необходимо постоянное наблюдение медиков.

— Недавно Степанов попросил поклонников помочь ему в сборе средств на досъемки последней части фильма «Кто следующий? Мечтатели!», где он удостоился лишь эпизода. Не хотите ему помочь?

— Он и до сих пор звонит мне в невменяемом состоянии и просит помочь ему. Я, как всегда, мчусь к нему на помощь, но все оказывается пустым фарсом. Эта история нанесла мне столько ран… Степанов — мое прошлое, с которым надо достойно прощаться.

Сейчас сердце кинозвезды несвободно, но комментировать личную жизнь Дарья не хочет, ей хватило громких отношений со Степановым: «Теперь моя личная жизнь — это моя личная жизнь, придет время — и вы сами все узнаете».

— Я хочу стать мамой, мечтаю, чтобы у меня было двое детей. Я к этому уже готова, — признается Дарья. — Мне важно оставить что-то после себя, это касается и детей, и ролей, поэтому стала тщательнее выбирать фильмы.