10 лучших мультфильмов, которые получили «Оскар»

В начале марта состоялась ежегодная премия «Оскар», победителем которой в номинации лучший анимационный полнометражный фильм стала картина «Тайна Коко». Этот мультфильм полюбился многим детям и взрослым. А помните ли вы, какие мультфильмы становились победителями премии в прошлые годы?

Заветную статуэтку в этой номинации стали вручать сравнительно недавно: первого победителя назвали в 2002 году. До этого несколько мультфильмов были удостоены специальными премиями «Оскар», а мультик «Красавица и Чудовище» в 1992 году был даже представлен в номинации «Лучший фильм года», однако победителем не стал.

«Летидор» решил вспомнить о самых красочных, добрых и замечательных мультфильмах, которые в разное время получили заветную кинопремию. Эти мультфильмы стали знамениты на весь мир и покорили сердца миллионов маленьких мечтателей и их родителей.

«Шрек» (2002 год)

Первым мультфильмом, который выиграл в этой номинации, стал полнометражный анимационный фильм киностудии Dreamworks Pictures «Шрек».

Мультфильм перевернул мир трехмерной анимации. Создатели работали над лентой более 4,5 лет, а позже выпустили еще три продолжения, в которых раскрываются подробности созданной ими вселенной.

В этом собирательном сказочном мире нашлось место всем персонажам, когда-либо встречавшимся в популярных сказках, начиная с Белоснежки и заканчивая Пиноккио в компании трех поросят.

Главные герои этого мультфильма — многим полюбившийся зеленый огр Шрек и принцесса Фиона, в которую он влюбляется.

«Унесенные призраками» (2003 год)

Это самый известный полнометражный аниме-фильм знаменитого режиссера Хаяо Миядзаки.

В основе сюжета лежит история о 10-летней девочке по имени Тихиро Огино, которая переезжает в новый дом. Но выходит так, что она попадает в другой мир, населенный призраками и монстрами. Тихиро проходит непростой путь, полный опасностей и приключений, чтобы найти способ освободить себя и своих родителей, а также вернуться в человеческий мир.

Мультфильм имел огромный успех у критиков и зрителей, завоевал немало наград как на родине, так и на международных фестивалях. Фильм побил все рекорды в японском прокате и стал самым кассовым фильмом в истории Японии.

«В поисках Немо» (2004 год)

Фильм об очаровательной рыбке-клоуне по имени Немо является пятой полнометражной анимационной картиной студии Pixar. Мультфильм был посвящен памяти Гленна Маккуина, аниматора Pixar, который умер за семь месяцев до выхода фильма в прокат.

Эта история о рыбке-клоуне Марлине и его потерявшемся сыне Немо стала настоящим хитом среди лучших анимационных фильмов.

Марлин старался изо всех сил оградить сына от опасностей большого океана, но не смог: Немо попадает в руки аквалангиста. Взволнованный отец сразу же бросается на поиски блудного сына, прихватив с собой королевскую рыбку Дори, которая страдает потерей памяти.

Спустя 13 лет, в 2016 году, вышел сиквел картины «В поисках Дори» и стал самым кассовым за всю историю анимации США.

«Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» (2006 год)

Производство пластилиновой картины заняло пять лет. В среднем в день мультипликаторам удавалось снять около трех секунд годного материала.

Для производства фильма потребовалось 2,8 тонны пластилина 42 цветов, а за каждый месяц съемки тратилось около 20 кг клея.

Главные герои Уоллес и Громит работают в своей небольшой фирме по отлову грызунов. В преддверии ежегодного праздника гигантских овощей причудливый изобретатель и его умный пес получают много заказов от участников конкурса. От заказа к заказу в доме напарников скапливается все больше кроликов, которых становится нечем кормить. Уоллес изобретает высокотехнологичный аппарат, с помощью которого пытается внушить грызунам отвращение к овощам, однако эксперимент заканчивается неудачно.

Но это начало истории, если вы еще не видели этот мультфильм, обязательно посмотрите его вместе с ребенком.

«Рататуй» (2008 год)

Идея создания мультфильма пришла в голову чешскому сценаристу по имени Ян Пинкава . Однако развитие история получила только под руководством режиссера-мультипликатора Брэда Берда

Крыс Реми, главный кулинарный мастер картины, сильно отличается от своих собратьев тонкой организацией души и невероятным обонянием. Его необыкновенные способности соплеменники используют для того, чтобы определить, не отравлена ли еда. А сам герой совсем не рад такой работе и тому, что приходится есть из мусорного бака.

Он понимает толк в сочетании разных вкусов и готовит не хуже французских поваров дорогих ресторанов. Малыш стремится изменить свою жизнь. Вторжение в дом к неадекватной старушке оборачивается для Реми разлукой с близкими и невероятным приключением.

«ВАЛЛ-И» (2009 год)

Всемирно известный мультфильм о роботе ВАЛЛ-И еще одна работа режиссера Эндрю Стэнтона , чей фильм «В поисках Немо» также завоевал «Оскар».

Робот ВАЛЛ-И — устаревший автономный уборщик мусора, оставшийся в далеком будущем единственным обитателем безжизненной Земли.

Он очищает поверхность планеты, попутно коллекционируя интересные для него вещи. Среди прочих предметов робот находит старый ботинок, в котором вырос зеленый побег неизвестного растения. Волею судеб в его районе оказывается новейшее устройство-разведчик Ева, программа которой нацелена на поиск растительной жизни на Земле. Отдав ей росток, ВАЛЛ-И случайно попадает на космический корабль.

А если вы еще не знаете, чем закончился этот мультфильм, скорее посмотрите его сами и покажите детям.

«История игрушек: Большой побег» (2011 год)

Триквел знаменитого мультфильма получил широкое признание кинокритиков со всего мира. Он удостоился двух премий «Оскар» (вторая за музыкальную композицию) и премии BAFTA в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм».

В этой части фильма Энди готовится к переезду в колледж. Детство закончилось, а значит, детские забавы и старые игрушки больше не нужны. Он планирует взять с собой в поездку только своего любимчика, шерифа Вуди. Остальные игрушки очень взволнованы происходящим. Энди собирает все игрушки в пакет и на несколько минут оставляет в коридоре. Мама по ошибке выносит их во двор. Игрушки решили, будто их выбросили и им надо бежать.

Так начинается очередное захватывающее приключение игрушечных друзей.

А чем оно закончится, узнаете после просмотра этого знаменитого мультфильма.

«Холодное сердце» (2014 год)

Этот анимационный фильм стал самым кассовым за всю историю «Диснея», а также самым кассовым мультфильмом в истории кинематографа.

Принцесса Эльза с рождения обладает магическими способностями. Она умеет замораживать предметы, покрывая их слоем льда и снега. После смерти родителей волшебница наследует трон Эренделла и получает шефство над своей младшей сестрой Анной. Но в один прекрасный день между девушками возникает конфликт. Расстроенная Эльза убегает в горы и по нелепой случайности накладывает замораживающее заклинание на королевство. Чтобы вернуть в Эренделл лето, Анне предстоит отыскать сестру и противостоять мощной стихии.

«Зверополис» (2017 год)

Фильм полюбился многим юным зрителям, а также получил одобрение критиков, которые особо отметили прекрасную анимацию, озвучивание и сценарий картины, а также освещение в фильме актуальных тем предрассудков и стереотипов.

Мультфильм занимает шестое место в списке самых кассовых мультфильмов в истории кинематографа.

Зверополис — город равных возможностей для всех животных. С межвидовыми разногласиями, казалось бы, покончено, но так ли все благополучно в этом процветающем обществе? Жизнерадостная Джуди Хопс стала первым в истории кроликом-полицейским, и ей нелегко конкурировать с коллегами-громилами. Однако ей удается заняться настоящим серьезным делом — поисками пропавшего жителя столицы.

При расследовании обстоятельств таинственных исчезновений крольчихе и ее помощнику, лису Нику Уайлду придется преодолеть множество препятствий, столкнуться с массой бюрократических проблем, оказаться в логове мафии, узнать о настоящем заговоре и в конце концов предотвратить угрозу звериной цивилизации.

«Тайна Коко» (2018 год)

Концепция самого яркого мультфильма 2018 года, по версии жюри кинопремии «Оскар», основана на мексиканском празднике Дне мертвых. Однако фильм совсем не страшный, а наоборот.

«Тайна Коко» стал одним из самых трогательных мультфильмов, который одинаково понравился как детской, так и взрослой аудитории.