«Твое имя»

Жанр: аниме, мультфильм, фэнтези, драма, мелодрама

Год: 2016

Страна: Япония

Сценарий: Макото Синкай, Кларк Чэн Художник: Акико Мадзима, Такуми Тандзи, Тасуку Ватанабэ Сюжет фильма «Твое имя» В небольшом провинциальном городке Итомори живет с бабушкой и младшей сестрой девочка-подросток Мицуха. Мицуха мечтает уехать жить в Токио. Однажды утром школьные друзья сообщают, что она очень странно вела себя накануне.

Странности замечают за своим приятелем и одноклассники Таки. Таки живет в Токио, учится в старшей школе и подрабатывает официантом в итальянском ресторанчике. Порой ему очень хочется вырваться из многолюдного города.

Таки и Мицуха догадываются, что каким-то фантастическим образом они время от времени меняются телами и участвуют в жизни друг друга. Это нередко ставит их в неловкие ситуации, но в гораздо большей степени помогает найти взаимопонимание с окружающими. Таки и Мицуха чувствуют и понимают друг друга.

Но внезапно все заканчивается: телефон Мицухи вне доступа, и обмена телами больше не происходит.

Проходит восемь лет. Однажды на фотовыставке юноша видит знакомый пейзаж и понимает, что это то самое место, где он бывал в теле Мицухи. Таки отправляется на поиски и узнает, что на город, в котором он бывал таким необычным способом, упал обломок кометы. В списках погибших он находит имя Мицухи.

Пытаясь найти следы девушки, Таки отправляется на место катастрофы и в уцелевшем подземном храме находит сакэ, приготовленное Мицухой по старинному рецепту. Чудесный напиток возвращает его в тот роковой день. В час сумерек он видит Мицуху. Теперь они называют друг друга по имени. Таки успевает предупредить Мицуху о надвигающейся катастрофе. Интересные факты о фильме «Твое имя»:

В сентябре сентября 2017 года Дж. Дж. Абрамс и сценарист Эрик Хайссерер объявили, что они будут работать над американской адаптацией фильма «Твое имя». Макото Синкай прославился, когда в 2001 году практически в одиночку нарисовал 25-минутный фантастический мультфильм «Голос далекой звезды». Помощь друзей ему понадобилась лишь для создания звуковой дорожки. Аниме вошло в десятку лучших фильмов 2016 года по версии BBC. Награды и номинации:

2016 — участие в конкурсной программе Лондонского кинофестиваля. 2016 — приз Каталонского кинофестиваля в Сиджесе за лучший анимационный фильм. 2017 — три премии Японской киноакадемии: лучший сценарий (Макото Синкай), лучшая музыка (RADWIMPS), самый популярный фильм. Кроме того, лента получила две номинации: лучший анимационный фильм, лучший режиссер (Макото Синкай). 2017 — две номинации на премию «Энни» за лучший независимый анимационный фильм и за лучшую режиссуру полнометражного анимационного фильма (Макото Синкай).

Трейлер фильма «Твое имя»: https://www.youtube.com/watch?v=tT7b5wR0IOM Кадры из фильма «Твое имя»:

Кадр из фильма «Твое имя»

Кадр из фильма «Твое имя»

Кадр из фильма «Твое имя»

Кадр из фильма «Твое имя»

Кадр из фильма «Твое имя»