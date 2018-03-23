Режиссер «Заложницы» снимет научно-фантастический триллер

Пьер Морель («Из Парижа с любовью», «Заложница») поставит для студии Lakeshore Entertainment фантастический триллер с элементами эротики «Новая миссис Келлер».

Действие фильма развернется в недалеком будущем. Вера Келлер — умная, красивая и утонченная женщина, но она совсем не та, кем кажется. Когда жизнь ее мужа, успешного хирурга, рушится, виртуальная реальность переплетается с настоящим.

Главную мужскую роль в проекте исполнит датский актер Клас Банг («Квадрат»). Кто перевоплотится в миссис Келлер пока неизвестно.

Съемки картины начнутся в октябре.