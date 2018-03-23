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Режиссер «Заложницы» снимет научно-фантастический триллер
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Режиссер «Заложницы» снимет научно-фантастический триллер 

Киноафиша 9 минут назад
Фото: Киноафиша
Пьер Морель («Из Парижа с любовью», «Заложница») поставит для студии Lakeshore Entertainment фантастический триллер с элементами эротики «Новая миссис Келлер».
Действие фильма развернется в недалеком будущем. Вера Келлер — умная, красивая и утонченная женщина, но она совсем не та, кем кажется. Когда жизнь ее мужа, успешного хирурга, рушится, виртуальная реальность переплетается с настоящим.
Главную мужскую роль в проекте исполнит датский актер Клас Банг («Квадрат»). Кто перевоплотится в миссис Келлер пока неизвестно.
Съемки картины начнутся в октябре.
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